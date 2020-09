US Open : Kerber scheitert im Achtelfinale

Angelique Kerber konnte einem leidtun. In der Mittagssonne von New York kämpfte Deutschlands beste Tennisspielerin zunehmend verzweifelt gegen das drohende Aus bei den US Open. Sie versuchte viel, variierte den Aufschlag, spielte mit mehr Schnitt, mit spitzeren Winkeln in den Grundschlägen, mit mehr Risiko, mit weniger Risiko, mit Slice, mit Topspin und mit Stopps. Doch gegen eine zeitweise furios aufspielende Jennifer Brady half am Sonntag alles nichts. Nach knapp 90 Minuten Spielzeit unterlag Kerber 1:6, 4:6 und schied damit im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers aus.

Beide Spielerinnen waren ohne Satzverlust durch die ersten drei Runden marschiert. Mehr Selbstvertrauen hatte dieser Umstand aber offenbar der Amerikanerin beschert. Brady drosch kompromisslos auf jeden Ball, den ihr Kerber in die Vorhand servierte. Diese wiederum schien zu Beginn völlig überfordert mit der Wucht und der Rasanz im Spiel ihrer Gegnerin. Dazu hatte sie erhebliche Probleme mit dem ersten Aufschlag. Nach nicht einmal 22 Minuten war der erste Satz beendet. Kerber hatte nicht den Hauch einer Chance.

Mit 25 Jahren ist Brady eigentlich zu alt, um noch als großes, unentdecktes Talent zu gelten. Vor einigen Jahren noch entschied sie sich, es zunächst mit College-Tennis zu versuchen anstatt direkt als Profi durchzustarten. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten war zu diesem Zeitpunkt noch nicht groß genug. Doch spätestens seit die Amerikanerin im Herbst 2019 den deutschen Trainer Michael Geserer verpflichtet hat, hat sie eine beeindruckende Entwicklung genommen. Die nun bei den US Open den vorläufigen Höhepunkt erreicht.