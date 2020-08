Aktualisiert am

Kerber in Runde eins ohne Probleme

US Open

US Open :

US Open : Kerber in Runde eins ohne Probleme

Im Vorjahr war Angelique Kerber bei den US Open noch direkt zum Auftakt krachend gescheitert. Diesmal gab sie sich gegen eine Australierin keine Blöße. Dabei war ihr die lange Spielpause durchaus anzumerken.

Kerber beißt sich durch - und steht bei den US Open in Runde zwei Bild: AFP

Ein wenig Rost abklopfen musste Angelique Kerber schon. Acht lange Monate ohne ein einziges Match waren schließlich einmalig in ihrer inzwischen über zehn Jahre langen Tennis-Karriere. Dass sie in ihrer Erstrunden-Partie bei den US Open etwas zaghaft aus den Startlöchern kam, überraschte deshalb im Grunde wenig. Zumal es ihrer Gegnerin, der Australierin Ajla Tomljanovic, ähnlich ging.

Weil sich Kerber anschließend allerdings ein wenig schneller stabilisierte als ihr Gegenüber, setzte sie sich letztlich mit 6:4, 6:4 durch. Ein schmerzhaftes Scheitern an der Auftakthürde, wie es ihr im Vorjahr unterlaufen war, hat die deutsche Vorzeigespielerin damit schon einmal verhindert. Vor allem aber hat sie die Sicherheit, dass sie nach der zähen Corona-Pause das Tennisspielen keineswegs verlernt hat.

Daneben hinterließ die 32-Jährige auch körperlich einen guten Eindruck. Die Oberschenkelverletzung, die sie im Frühjahr immer wieder beschäftigt hatte, scheint endgültig auskuriert. Im ersten Match unter ihrem neuen, alten Trainer Torben Beltz zeigte sie zudem gewohnte Kerber-Qualitäten: Sie spielte starkes Kontertennis, zwang ihre Gegnerin in lange Ballwechsel, wartete geduldig auf die Fehler und schlug dann zu. Das funktionierte spätestens ab dem zweiten Durchgang hervorragend. So löste sie ihre durchaus knifflige Aufgabe gegen die Nummer 59 der Weltrangliste am Ende souverän.

„Ich bin wirklich zufrieden, es ist nicht so einfach nach so langer Pause wieder zu starten“, sagte Kerber anschließend. „Das Match war eng, von Beginn an umkämpft. Ich war sehr zufrieden, wie ich mich bewegt habe, wie ich gespielt habe. Darauf kann ich aufbauen.“

Kerber und Tomljanovic hatten direkt die erste Partie im Louis Armstrong Stadium von Flushing Meadows bestritten. Ein wenig gespenstisch war die Atmosphäre dabei durchaus. In der menschenleeren Arena waren die Umgebungsgeräusche klar zu vernehmen. Straßenlärm, Züge, Flugzeuge – gar nicht mal so leicht, sich dabei allein aufs Tennis zu konzentrieren.

Mehr zum Thema 1/

Um 12 Uhr Ortszeit bewegte sich das Match im zweitgrößten Stadion der Anlage beinahe folgerichtig zu Beginn auf bescheidenem Niveau. Allein im ersten Satz produzierte Kerber 15 sogenannter „unforced errors“, unerzwungener Fehler also. Bei Tomljanovic waren es sogar deren 16. Ein kleiner Vorteil für Kerber also, der sich letztlich auch im Ergebnis nieder schlug.

Im zweiten Satz steigerte sich Kerber dann noch einmal deutlich. Während ihre Gegnerin weiter vor allem auf der Rückhandseite wackelte, stabilisierte die gebürtige Bremerin ihr Spiel nun rasant. Die Grundschläge hatten plötzlich vermehrt eine gute Länge, Kerber wurde aktiver und reduzierte die eigene Fehlerquote drastisch. Den ersten Matchball beim Stand von 5:2 ließ sie zwar noch liegen, ließ Tomljanovic sogar noch einmal auf 4:5 herankommen. Doch nach 90 Minuten Stunden machte sie letztlich den Sieg perfekt.