Großer Ärger bei US Open : Die Klage des Alexander Zverev

Dass sich die Laune von Alexander Zverev plötzlich verschlechterte, hatte mit dem Geschehen auf dem Tennisplatz herzlich wenig zu tun. Schließlich konnte der 23-Jährige mit seinem ersten Auftritt bei den diesjährigen US Open sehr zufrieden sein. Die knifflige Auftakthürde gegen den Südafrikaner Kevin Anderson hatte er am Montagnachmittag in New York in überzeugender Manier genommen. Auch wenn er letztlich etwas mehr als drei Stunden benötigte, ehe sein 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5-Sieg feststand. Angesichts der laut eigener Einschätzung „schwersten ersten Runde, die man als gesetzter Spieler bekommen kann“, war Zverevs Leistung vielversprechend.

Anderson, zweimaliger Grand-Slam-Finalist und langjähriger Top-10-Spieler, wird allein aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme derzeit nur auf Rang 117 der Weltrangliste geführt. „Das ist normalerweise eine vierte Runde oder ein Halbfinale gegen so einen Spieler“, sagte Zverev. Nachdem er die ersten beiden Sätze zum Warmwerden gebraucht hatte, nutzte er anschließend die wenigen Chancen, die der starke Aufschläger Anderson ihm bot, konsequent. „Ich denke, man kann viele positive Sachen aus dem Match mitnehmen“, sagte Zverev.