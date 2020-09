Tränen bei US Open : „Es ist ein Albtraum, was wir hier durchmachen“

Lebt bei den US Open in der sogenannten „Bubble“: Tennisspielerin Kristina Mladenovic Bild: AP

Die französische Tennisspielerin Kristina Mladenovic hat heftige Kritik am Sicherheitskonzept der US Open geübt. „Ich war noch nie in einem solchen Zustand. Ich bin völlig am Ende meiner Kräfte. Es ist ein Albtraum, was wir hier durchmachen“, klagte die 27-Jährige nach ihrer Zweitrundenniederlage gegen die Russin Warwara Gratschewa in Tränen aufgelöst.

Mladenovic gehört zu den Kontaktpersonen ihres positiv auf das Coronavirus getesteten Landsmannes Benoit Paire, weshalb ihr vom amerikanischen Tennisverband USTA besonders strenge Sicherheitsmaßnahmen auferlegt wurden. Sie darf im Hotel ihr Zimmer nicht verlassen und nur für Trainings und Matches auf das Turniergelände, sich dort aber auch nicht frei bewegen.

„Alles, was ich will, ist, wieder frei zu sein“, sagte Mladenovic weiter: „Wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Ich würde so gerne eine Menge darüber erzählen, was hier vor sich geht. Es ist absolut abscheulich, wie sie uns behandeln. Aber ich möchte nicht, dass es eine Entschuldigung für meine Niederlage ist.“

„Wie Gefangene oder Kriminelle“

Mladenovic hatte gegen Gratschewa im zweiten Satz beim Stand von 5:1 schon wie die sichere Siegerin ausgesehen, brach dann aber völlig ein und verlor trotz vier Matchbällen noch 6:1, 6:7 (2:7), 0:6. Mit der Ungarin Timea Babos startet Mladenovic am Donnerstag noch in der Doppelkonkurrenz, das Duo hatte im Januar die Australian Open gewonnen.

Es sei „nicht akzeptabel“, was sie und andere Kontaktpersonen durchmachten, führte Mladenovic aus: „Wir haben keine Bewegungsfreiheit, keine Identität, nichts. Ich habe den Eindruck, dass wir Gefangene oder Kriminelle sind. Für die geringste Bewegung müssen wir um Erlaubnis bitten, ob wir das Recht dazu haben, obwohl wir jeden Tag getestet werden und 30 negative Tests hatten.“

Paire negativ getestet

Derweil hat ihr Kollege Paire, der mittlerweile einen zweiten, negativen Test hinter sich haben soll, keine Erklärung für seinen ersten, positiven Corona-Test. „Ich bin hier angekommen, habe mich wie alle anderen auch in die bubble begeben und mich nicht aus ihr rausbewegt. Was passiert ist? Ich weiß es nicht“, sagte Paire am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken.

Der 31-Jährige war am Samstag positiv auf Covid-19 getestet und zwei Tage vor Turnierbeginn von den US Open ausgeschlossen worden. Ein weiterer Test am Montag sei jedoch negativ gewesen, sagte Paire. Bis mindestens Dienstag darf der Weltranglisten-23. sein Hotelzimmer nicht verlassen. „Es geht mir gut, ich habe keine Symptome und hatte auch keine“, sagte Paire. „Es ist schwer zu verstehen. Ein positiver Test, ein negativer Test. Aber so sind die Regeln. Wir wussten das. Wenn du positiv getestet wirst, bist du raus aus dem Turnier.“

Das Grand-Slam-Turnier in New York wird unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen ausgetragen. Die Profis und ihre Betreuer leben in einer sogenannten Blase und dürfen sich nur zwischen den Hotels und der Anlage bewegen. Paire plant, in der kommenden Woche von New York direkt nach Rom zum dortigen Sandplatz-Turnier zu fliegen und sich dann weiteren Tests zu unterziehen.