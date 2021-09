Tennisspielerin Emma Raducanu : „Nach oben sind keine Grenzen gesetzt“

Mit Zauberschlägen und Leichtigkeit in die zweite Runde: Die Reise der 18 Jahre alten Britin Emma Raducanu geht bei den US Open ungebremst weiter.

Tennis-Profi Emma Raducanu während ihres ersten Spiels bei den US Open in Flushing Meadows Bild: EPA

Manchmal schnurrt die Erinnerung an ein ganzes Spiel auf einen einzelnen Moment zusammen, und dieser war einfach wunderbar. Sechs Matchbälle hatte Emma Raducanu in ihrem Spiel der ersten Runde vergeben, sichtlich nervös und nervöser werdend, als sie sich nach einem Ball reckte, der über sie hinwegzufliegen schien.

Sie erwischte ihn mit dem Rücken zum Netz stehend hoch über ihrem Kopf und gab ihm gerade noch so viel Schwung mit, dass er wie ein Wattebausch auf der anderen Seite zu Boden fiel. Ein Zauberschlag. Das Publikum jubilierte, sie lächelte, kehrte aus der Märchenwelt aber gleich in die Realität zurück. Zum siebten Matchball, und der saß.

Es war ein Auftakt nach Maß für die 18 Jahre alte Britin. Nach drei Spielen ohne Satzverlust in der Qualifikation beim Debüt in New York der nächste Sieg in zwei Sätzen, und die rasante Reise geht ungebremst weiter. Mitte Juni stand Emma Raducanu, Tochter einer Chinesin und eines Rumänen, in Kanada geboren und mit zwei Jahren in England gelandet, in der Weltrangliste auf Platz 338.

Dann schwebte sie mit einer Wildcard beim ersten Grand-Slam-Turnier ihres jungen Lebens in Wimbledon ins Achtelfinale, nach weiteren Siegen kletterte sie vor dem Beginn der US Open auf Platz 150, und nach dem Turnier wird sie mindestens auf Platz 120 stehen. Die Briten sind verzückt; schon in Wimbledon landete sie auf den Titelseiten. Zweimal durfte sie als Debütantin auf Court No. 1 spielen, dem kleinen Bruder des berühmten Centre Court, nur das Ende passte nicht ganz zum zauberhaften Beginn. Im Achtelfinale bekam sie plötzlich keine Luft mehr, und auf Anraten der Ärzte gab sie auf.

Mutig, kraftvoll und geschickt

Auch in New York wäre sie auf Anhieb fast in der zweitgrößten Arena gelandet, dem Louis Armstrong Stadium, aber weil die ihr ursprünglich zugeloste Amerikanerin Jennifer Brady verletzt zurückzog, trafen sich Emma Raducanu und die Schweizer Gegnerin Stefanie Vögele auf Court 17. „Schade“, sagte sie hinterher, „ich hätte so gern auf Armstrong gespielt.“ Aber das wird sicher bald passieren, wenn nicht in diesem, dann im nächsten Jahr.

Flushing Meadows kennt sich aus mit Mädchen, die in ganz jungen Jahren das Licht anzünden; Tracy Austin war 14, als sie beim Debüt im Viertelfinale landete, Jennifer Capriati und Martina Hingis waren genauso alt, als sie die ersten Runden gewannen, Stefanie Graf war 16, als sie ins Halbfinale einzog, und Serena Williams gewann mit 17 im zweiten Versuch den Titel. Aber diese Zeiten sind vorbei.

Im Schnitt sind die meisten Debütantinnen inzwischen älter, und Emma Raducanu passt in dieses Schema. Im November wird sie 19 Jahre alt, da ist man kein Kind mehr, doch sie trägt noch die Aura des kindlichen Staunens, der spontanen, ungekünstelten Freude und der lebensfrohen Spontaneität. Im Spiel ist sie mutig, kraftvoll und geschickt und wird von Strahlen begleitet, das ziemlich einzigartig ist.

Eine Menge Disziplin und Respekt von der Mutter

Die Briten können es kaum erwarten, was aus der ganzen Geschichte werden kann, die Luftballons der Träume fliegen jedenfalls ziemlich hoch. Raducanu wird vom britischen Tennisverband auf der höchsten Stufe gefördert, und seit knapp einem halben Jahr hat sie einen Trainer, den auf der Insel jeder in Tenniskreisen kennt. Der Mann heißt Nigel Sears, betreute unter anderen früher Ana Ivanovic, ist der Schwiegervater eines gewissen Andy Murray und sagte in Wimbledon zu den Aussichten seiner jungen Schülerin: „Ganz ehrlich? Nach oben sind keine Grenzen gesetzt – und das denke ich seit dem ersten Tag unserer Zusammenarbeit.“

Mit solchen Kommentaren und oft so erdrückend wirkenden Erwartungen umzugehen ist natürlich nicht ganz leicht. Aber Emma Raducanu macht den Eindruck, dass sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und alles aufsaugt, was ihr dieses Leben auf der Schaubühne des Tennis zu bieten hat. Sie sagt, die Mentalität ihrer Eltern helfe ihr dabei, nicht den Überblick zu verlieren. „Die kommen beide aus Ländern, in denen hart gearbeitet wird, und meine Mum hat mir eine Menge Disziplin und Respekt vor anderen Menschen eingeträufelt.“

Dieser Tage geht sie mit großen Augen durch die Stadt, auch wenn New York gerade so viel leerer aussieht als sonst, möchte so lange bleiben, wie es geht, und hat nicht das Gefühl, irgendwem irgendwas beweisen zu müssen. Was nicht heißt, dass sie nicht entschlossen auf die nächste Runde blickt, an diesem Donnerstag gegen die Chinesin Zhang Shuai. Mit vielen der Chinesinnen versteht sie sich im wahrsten Sinn des Wortes gut, denn sie spricht fließend Mandarin, die Sprache ihrer Mutter. Aber selbst wenn sie gar nichts sagt, sondern einfach nur einen Tennisplatz betritt, geht die Sonne auf. Wenn nicht alles täuscht, wird Emma Raducanu dem Planeten Tennis noch viel Freude machen.