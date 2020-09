Im Kreis der Favoritinnen : Starke Kerber bei US Open im Achtelfinale

Angelique Kerber kommt bei den US Open immer besser in Fahrt. In Runde drei spielt sie gegen eine junge Amerikanerin ihre ganze Erfahrung aus. Die 32-Jährige gehört nun endgültig zum Kreis der Titel-Favoritinnen – ob sie will, oder nicht.

Angelique Kerber kommt in New York immer besser in Fahrt Bild: AP

Wenn Angelique Kerber „Komm jetzt“ ruft, ist das für ihre Gegnerin selten ein gutes Zeichen. Denn mit ihrem ritualisierten und wohl dosiert eingesetzten Anfeuerungsruf für sich selbst, gibt die beste deutsche Tennisspielerin meist das Signal, dass sie nun gedenkt, endgültig kurzen Prozess zu machen. Die 20-jährige Amerikanerin Ann Li bekam Kerbers „Komm jetzt“ bei den US Open am Freitag gleich dreimal zu hören. Einmal im ersten Satz, zweimal im zweiten Satz. Am Ende stand ein 6:3, 6:4-Sieg für Kerber, die damit ins Achtelfinale einzieht.

„Es war ein hartes Match. Sie schlägt eine starke Vorhand“, sagte Kerber anschließend. „Aber ich habe einfach versucht, dranzubleiben und meine Chancen konsequent zu nutzen.“ Tatsächlich hatte Kerber gegen die Nummer 128 der Weltrangliste durchaus arbeiten müssen. Li zauberte zwischendurch immer wieder hervorragende Gewinnschläge hervor, zudem zwang sie die Deutsche in einige lange Ballwechsel.

Doch weil Kerber inzwischen aus der Erfahrung von 50 Grand-Slam-Teilnahmen schöpfen kann, behielt sie die Ruhe. Mit ermüdender Konsequenz wartete sie geduldig darauf, dass ihre junge Gegnerin überzog. Dazu setzte sie ihre präzisen Konterschläge und die knallharte Vorhand immer wieder klug ein. „Hohe Geschwindigkeit, wenig Fehler, ein typisches, gutes Kerber-Match“; befand Barbara Rittner, Chefin des deutschen Frauentennis, bei Eurosport: „Insgesamt ein fast perfekter erster Satz.“

„Auf und Ab im zweiten Satz“

Im zweiten Durchgang schien Kerber dann auf dem Weg zu einem klaren Sieg. Beim Stand von 3:1 und 40:15 bei eigenem Aufschlag war sie kurz davor, entscheidend davon zuziehen. Doch Li bäumte sich noch einmal auf und wehrte sich gegen die Niederlage. Die Amerikanerin glich aus und war sogar für einen kurzen Moment drauf und dran, das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. Als es zählte, war Kerber dann aber wieder voll da. Beim Stand von 5:4 glückte ihr das entscheidende Break zum Sieg. „Es war ein Auf und Ab, vor allem im zweiten Satz. Entscheidend war, dass ich konzentriert geblieben bin“, sagte sie.

Mehr zum Thema 1/

Mit ihrem entschlossenen Auftritt in Runde drei, ist Kerber nun endgültig in den Kreis der Mitfavoritinnen aufgerückt. Auch im Achtelfinale nämlich wird die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin und frühere Weltranglistenerste Favoritin sein. Kerber trifft dort die Französin Caroline Garcia oder die an Position 28 gesetzte US-Amerikanerin Jennifer Brady. Weil ihre Gegnerin Li in der zweiten Runde überraschend ihre an Nummer 13 gesetzte Landsfrau Alison Riske geschlagen hatte und auch die topgesetzte Tschechin Karolina Pliskova bereits ausgeschieden ist, sind Kerbers Aussichten in der oberen Hälfte des Tableaus glänzend. Auch wenn sie selbst davon zuletzt noch nichts wissen wollte.