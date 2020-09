Tennisstar Naomi Osaka : Die Vorkämpferin gegen Rassismus

Ihre erste Erfahrung mit Rassismus und Ausgrenzung machte Naomi Osaka bereits im Moment ihrer Geburt. Weil ihr Großvater die Beziehung ihrer japanischen Mutter mit einem schwarzen Haitianer nicht akzeptierte, verstieß er die eigene Tochter. In einem Land, in dem der Ausländeranteil kaum zwei Prozent beträgt und Begriffe wie „rassische Reinheit“ oder „soziale Homogenität“ noch immer im Sprachgebrauch verankert sind, fühlte sich die junge Familie nicht mehr willkommen. So kam es, dass Osaka nicht in Japan, sondern in den Vereinigten Staaten aufwuchs. In einem Land, in dem sie als dunkelhäutige Asiatin gleich im doppelten Sinne zu einer Minderheit gehörte.

Dieser Hintergrund ist wichtig, um zu verstehen, warum derzeit ausgerechnet die 22-jährige Japanerin zum Sprachrohr des Tennissports in einer globalen gesellschaftspolitischen Debatte wird. Mit ihren Protesten gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten geht Osaka voran. Das erste Mal, als sie im Mai in Minneapolis an einer Demonstration in Folge des gewaltsamen Todes von George Floyd teilnahm – und davon Bilder veröffentlichte. Danach mit ihrer Boykott-Ankündigung für ihr Halbfinal-Match beim „Cincinnati Masters“ aus Protest gegen die sieben Schüsse eines Polizisten in den Rücken von Jacob Blake. „Ich gehe nicht davon aus, dass etwas Drastisches passiert, wenn ich nicht spiele“, sagte Osaka vergangene Woche: „Aber wenn ich in einem mehrheitlich weißen Sport eine Diskussion in Gang bringen kann, betrachte ich das als einen Schritt in die richtige Richtung.“