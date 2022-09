Aktualisiert am

Iga Swiatek gewinnt US Open

Iga Swiatek gewinnt US Open :

Iga Swiatek gewinnt US Open : „Sie spielt perfektes Tennis“

Iga Swiatek am Samstag in New York mit ihrem Pokal Bild: AFP

Tennisspielerin Iga Swiatek lässt im Finale der US Open von Beginn an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Gegnerin Ons Jabeur war lange Zeit chancenlos.