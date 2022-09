Aktualisiert am

New York

Abschied bei US Open : Die letzte Show der Serena Williams endet mit Tränen

Bei den US Open geht eine unfassbar lange, großartige und spektakuläre Karriere zu Ende. Serena Williams packt in ihrem letzten Tennis-Match nochmal alles aus. Danach wird es sehr emotional.

Das war’s: Serena Williams beendet ihre Tenniskarriere mit dem Aus bei den US Open. Bild: AFP

Drei Stunden zuvor war drüben in Manhattan die Sonne in schönsten Farben im Meer der Wolkenkratzer untergegangen. Abendstimmungen wie diese gehören zum kostenfreien Rahmenprogramm der US Open; es gibt sie immer wieder. Aber eine Spielerin wie Serena Williams wird die Welt des Tennis, die Welt des Sports insgesamt, vermutlich nie wieder sehen.

Es war 22.22 Uhr Ortszeit an diesem 2. September, als der letzte Ball der Amerikanerin beim 5:7, 7:6, 1:6 gegen Ajla Tomljanović im Netz landete und damit eine unfassbar lange, großartige und spektakuläre Karriere zu Ende ging. Doch sie ging nicht einfach nur zu Ende; in den drei Stunden der Abschiedsvorstellung gab es viele Momente, die den dunklen Himmel über der Arena in ein Licht tauchten, das mit dem Sonnenuntergang konkurrieren konnte.

Aber das letzte Kapitel von vorne. Die Arena war wie bei den ersten beiden Spielen von Serena Williams bis unters Dach gefüllt, und es war auch diesmal klar, dass die Gegnerin extrem gute Nerven brauchen würde, um in der aufgeheizten, bisweilen fast hysterisch geladenen Atmosphäre zu bestehen. Anett Kontaveit aus Estland hatte nach ihrer Niederlage gegen Williams in Runde zwei zu verstehen gegeben, dass es in manchen Momenten kaum zu ertragen gewesen war.

Alja Tomljanović, die 29 Jahre alte Australierin, machte ihre Sache bemerkenswert gut. Sie bewegte sich mit größter Selbstverständlichkeit – Körpersprache bringt ja auch Punkte – und sah nicht so aus, als zittere ihre Hand. Vorher hatte sie erzählt, vielleicht werde sie die Sache auf die gleiche Weise lösen wie einst Novak Djokovic. Der hatte einst gesagt, wenn die Zuschauer den Gegner massiv anfeuerten, stelle er sich immer vor, sie riefen seinen eigenen Namen. Darüber hinaus sei es ja ein Traum, dass sie tatsächlich gegen die Frau spielen dürfe, die sie immer bewundert habe.

Sie legte von Anfang bis Ende einen großartigen Auftritt hin, spielte immer auf Augenhöhe mit Serena Williams, wich niemals zurück, auch dann nicht, wenn es extrem brenzlig wurde. Sie ließ sich von keinem Spielstand und keiner Gefahr aus der Fassung bringen, und Gefahr gab es reichlich, denn Serena Williams packte nochmal alles aus.

Wer zu Beginn des Turniers gedacht hatte, das könne angesichts der geringen Spielpraxis in diesem Jahr und zuletzt sichtlich fehlender Fitness ein ziemlich schmerzhaftes Ende werden für die größte Spielerin, die das Tennis je gesehen hat, der konnte staunend beobachten, wie sie sich bei ihrem Abschiedsturnier von Ballwechsel zu Ballwechsel steigerte.

Als sie hinterher gefragt wurde, wie sie gern in Erinnerung bleiben möchte nach den zweieinhalb Jahrzehnten ihrer schillernden Karriere, was zu ihren herausragenden Attributen gehörte, da sagte sie, es gebe vieles, darunter ihre verrückte Intensität. Und genau mit dieser Intensität machte sie auch das 986. und allerletzte Spiel, das 422. bei einem Grand-Slam-Turnier, zum Ereignis. Immer, wenn es eng wurde, trat sie das Gaspedal wild entschlossen bis zum Anschlag durch und drosch den Ball mit Urgewalt auf die andere Seite.

Wer einen filmischen Beleg braucht, wie diese Frau ihr Leben lang gespielt hat und immer wieder aufgestanden ist, der braucht sich nur eine Zusammenfassung der letzten Viertelstunde der Partie anzuschauen. Fünf Matchbälle wehrte Williams in dieser Viertelstunde ab, und jedes Mal sah es so aus, als könne sie das Ding noch mal drehen. Aber das ließ Ajla Tomljanović nicht zu.

Konzentriert und mutig zog sie das größte Spiel ihrer Karriere durch. Das allein hätte gereicht, um den ungeteilten Beifall der Zuschauer zu verdienen, doch die reagierten erst halbwegs angemessen, als sie sagte, es tue ihr leid, dass die Karriere der großen Serena Williams jetzt zu Ende sei. Irgendwie fühle sich dieser Moment jetzt surreal an. Ganz real hingegen ist der Platz, der ihr nun in den Geschichtsbüchern des Tennis zugedacht werden wird – als letzte Gegnerin der Legende.

Da hatte Serena Williams jenen Tennisplatz schon verlassen, auf dem sie vor einer Ewigkeit von 23 Jahren den ersten ihrer 23 Grand-Slam-Turnier-Titel gewonnen hatte. Im Abschied nehmen sei sie ganz furchtbar, hatte sie bei ihrer Ankündigung sagt, eine neue Phase ihres Lebens zu beginnen. Aber dann machte sie die Sache doch ziemlich gut.

Es war bewegend, wie sie sich unter Tränen zuallererst bei ihrem Vater bedankte, der in Florida vor dem Fernseher saß. Es ist immer noch ein faszinierender Gedanke, dass Richard Williams mit seiner Frau Oracence vor mehr als 40 Jahren besprach, bei Tennisspielern gebe es gutes Geld zu verdienen, es müssten noch zwei Töchter her.

Die Welt des Tennis müsste dem Mann eigentlich ein Denkmal setzen für die stoische Beharrlichkeit, mit der er die beiden dann gegen viele Widerstände auf einen Weg brachte, den sich in den kühnsten Träumen niemand hätte vorstellen können.