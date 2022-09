Abschied von Serena Williams : „Ich möchte, dass andere Leute so sein wollen wie ich“

Es war nur eine flüchtige Berührung, aber sie drückte alles aus, was es in diesem Moment zu sagen gab. Billie Jean King stand am Ausgang, als Serena Williams das Spielfeld verließ. Sie streckte die linke Hand aus, nahm kurz Kontakt auf und nickte wissend; eine gewisse Rührung in ihren Blick war nicht zu übersehen. Serena Williams blieb kurz stehen, und auch dieser Blick spiegelte Emotionen, begleitet von der Andeutung eines fast zärtlichen Lächelns. Die Welt des Damentennis in einem Bild; jene beiden, ohne die dieser Sport ein anderer wäre, als er es heute ist. Die Begegnung dauerte nicht mehr als zwei Sekunden, und es war kein Wort nötig. In der Stille erklärte sich alles von selbst.

Jetzt ist es also vorbei. Serena Williams wird nicht mehr auf den Tennisplätzen der Welt zu sehen sein, und man muss sich fragen, wie das wohl werden wird. Nicht für sie selbst, denn das ist ziemlich offensichtlich. Sie hatte das Wort Rücktritt in ihrer Ankündigung Mitte August in einem Beitrag für die Zeitschrift „Vogue“ vermieden. Sie habe es nie gemocht, schrieb sie. „Es fühlt sich nicht wie ein modernes Wort an. Ich habe erst an Übergang gedacht, aber vielleicht ist es am besten, wenn ich es als Entwicklung bezeichne.“