Tennis-Star bei US Open : Das Risiko des Rafael Nadal

Rafael Nadal will bei den US Open seinen 23. Grand-Slam-Titel gewinnen und die Nummer eins der Tennis-Welt werden. Doch spielt sein geschundener Körper mit?

Seit Tagen kennt die Tennisszene nur ein Thema: Serena hier, Serena da. Mehr als ein Hauch Abschiedsstimmung liegt in der drückenden New Yorker Sommerluft, seit Serena Williams ihre Entwicklung weg vom Profitennis angekündigt hat – und Andrea Petkovic am Sonntag fast beiläufig nachzog. Für die Amerikanerin ist kurz vor ihrem 41. Geburtstag Schluss, die Darmstädterin will knapp vor ihrem 35. Geburtstag die Karriere bei den US Open beenden.

Angesichts solcher Rückzüge reifer Tennisdamen kann man schon mal fragen, wie lange es die Männer fortgeschrittenen Alters noch machen. Zum Beispiel Rafael Nadal, der 36 Jahre auf dem Buckel hat und allen Grund hätte, seinen geschundenen Körper endlich zur Ruhe zu setzen.