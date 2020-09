Erster der Weltrangliste : Novak Djokovic bei US Open disqualifiziert

Es war nur ein Moment der Unbeherrschtheit, doch mit ihm hat Novak Djokovic einen der größten Eklats in der Geschichte des Tennissports ausgelöst. Der Weltranglistenerste, der topgesetzte Turnierfavorit, der große Branchenprimus, ist bei den US Open nach einem schier unglaublichen Zwischenfall disqualifiziert worden. In seinem Achtelfinale am Sonntag gegen den Spanier Pablo Carreno Busta hatte der Serbe am Ende des ersten Satzes im Zorn einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin am Hals getroffen. Diese ging sofort zu Boden. Nachdem sie zunächst lange behandelt worden war und schließlich mit sichtbaren Atemproblemen aber immerhin auf eigenen Füßen vom Platz gehen konnte, wurde der Serbe von der Stuhl-Schiedsrichterin und den Ober-Schiedsrichtern darüber informiert, dass er das Spiel mit sofortiger Wirkung verloren hat.

Djokovic schien selbst völlig erschrocken über die Situation. Dessen Versuche, die Sanktion auf einen Spielverlust, einen Satzverlust oder anderes herunterzuhandeln, liefen ins Leere. Am Ende packte Djokovic betrübt seine Tasche und verschwand in den Katakomben des Arthur Ashe Stadions. Ein unwürdiger Abgang für einen großen Champion, der in diesem Jahr alle seine 26 vorherigen Partien gewonnen hatte und in Abwesenheit von Roger Federer, der seine Saison wegen einer Knieverletzung bereits beendet hatte, und Rafael Nadal, der die Reise nach New York wegen der Coronavirus-Pandemie erst gar nicht antrat, als quasi unschlagbar bei dem Grand-Slam-Event in New York galt.

Der 33 Jahre alte Serbe hatte auch ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Doch gegen den Spanier Pablo Carreno Busta tat sich Djokovic von Anfang an schwer. Beim Stand von 5:4 vergab Djokovic drei Satzbälle und wirkte danach unzufrieden. Zudem stürzte der Weltranglistenerste auch noch und hatte danach Schmerzen am Arm.

Als er dann auch noch seinen Aufschlag zum 5:6 abgab, schlug Djokovic den Ball ohne zu gucken nach hinten und traf dabei die Linienrichterin, die zu Boden ging. Zwar entschuldigte sich Djokovic umgehend bei der Frau, die Schiedsrichterin blieb nach Rücksprache mit dem Supervisor aber hart und disqualifizierte die Nummer eins der Welt.