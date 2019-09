US Open : Mit dem siegenden heiligen Vater im Bunde

Der neue Tag war fast schon eine Dreiviertelstunde alt, als Rafael Nadal die Aufgabe mit einem Rückhand-Volley zu Ende brachte. Und die Art, wie er das Spiel gleich danach zusammenfasste, war zu hundert Prozent er selbst. „Drei Sätze, große Herausforderung“, sagte er mit hochgezogener Augenbraue, als wolle er den Leuten noch mal ins Gedächtnis rufen, dass auch ein Erfolg in drei Sätzen nicht in die Rubrik Kinderspiel gehört. Zwei Stunden und 46 Minuten brauchte er zum Sieg gegen Diego Schwartzman aus Argentinien (6:4, 7:5, 6:2). An diesem dampfigen Abend floss der Schweiß in Strömen, und zweimal verspielte er eine deutliche Führung. Doch er kam durch. Novak Djokovic hatte in der vierten Runde verletzt aufgegeben, Roger Federer verlor eine Runde später angeschlagen, aber er, der Letzte aus dem großen Trio, ist weiter im Spiel.

An diesem Freitag wird der Spanier zum 32. Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers spielen, zum siebten Mal in New York, und natürlich ist er der Favorit. Aber die Konstellation um ihn herum sieht anders aus, als sich das vorher viele vorgestellt hatten. Seit Jahren fragt sich die Tenniswelt, wer der Erste aus der jüngeren Generation sein wird, der einen Grand-Slam-Titel gewinnt. Alexander Zverev galt längere Zeit als Anwärter Nummer eins, ehe er in diesem Jahr in Untiefen geriet. Die anderen, wie der Grieche Stefanos Tsitsipas oder die Kanadier Shapovalov und Auger-Aliassime, sind noch nicht so weit. Doch in New York meldet sich der Jahrgang 1996.

„Das finde ich ziemlich aufregend, ehrlich gesagt“

Zuerst landete Daniil Medwedew im Halbfinale, der an diesem Freitag gegen Grigor Dimitrov, Jahrgang 91, spielt. Dann folgte der Italiener Matteo Berrettini im vielleicht nicht besten, aber bisher aufregendsten Spiel des Turniers. Mit dem fünften Matchball gegen Gael Monfils aus Frankreich machte er die Sache in fünf wechselvollen Sätzen klar, danach lag er platt auf dem blauen Boden und meinte später, das müsse man verstehen. „Das ist mein erstes Halbfinale, und ich habe vor diesem Jahr noch nie ein Spiel bei den US Open gewonnen – das habe ich nicht erwartet. Das finde ich ziemlich aufregend, ehrlich gesagt.“ Mit größter Bereitschaft ließ er sich von den Landsleuten feiern für eine historische Tat. Italiens bis dato letzter Halbfinalist in New York war Corrado Barazzutti anno 77, den der Nachfolger nicht nur deshalb gut kennt, weil der Ältere Italiens Davis-Cup-Kapitän ist. Auch mit dem Erfolgreichsten aller Italiener, Adriano Panatta, der die French Open 1976 gewann, steht Berrettini in engem Kontakt, von Römer zu Römer sozusagen.

Nach der erfolgreichen Phase in den 70er Jahren dauerte es vier Jahrzehnte, bis Italiens Männer nun wieder eine Rolle spielen, in der Zwischenzeit waren es die Frauen, die Titel gewannen, auch die größten.

Nirgendwo in den Vereinigten Staaten leben mehr Italiener und Amerikaner mit italienischen Vorfahren als im Bundesstaat New York und speziell in New York City. Die größten Tennistage erlebten sie vor vier Jahren, als Roberta Vinci mit List und Slice zuerst im Halbfinale völlig überraschend gegen Serena Williams gewann, einer der größten Kracher in der Geschichte dieses Sports. Zwei Tage später spielte Vinci im Finale gegen Flavia Pennetta um den Titel, und in Little Italy liefen die Fernseher heiß. Pennetta gewann, erklärte bei der Siegerehrung, dass sie zurücktreten werde, und das alles fand in sehr italienisch gelöster Stimmung statt. Prosecco-Stimmung, sozusagen.

Die glückliche Siegerin heiratete ein Jahr später die Nummer eins des italienischen Männertennis, Fabio Fognini, die beiden erwarten in diesem Jahr ihr zweites Kind. Matteo Berrettini erzählte nach dem Sieg zum einen, das Finale der Frauen seinerzeit habe ihn inspiriert, und zum anderen, dass Fognini eine Nachricht geschickt habe, die sich wohl mit „Forza Italia“ zusammenfassen lässt. Wortspiele mit Namen sind ja eigentlich nicht erlaubt, aber weil es zu schön ist, sei der des Coaches des Halbfinalisten erwähnt: Der Mann heißt Vincenzo Santopadre. Der siegende heilige Vater – was soll passieren, wenn man so einen Mann an der Seite hat?

Die Entwicklung des italienischen Männertennis in jüngster Zeit lässt sich auch in der Weltrangliste mit sieben Leuten unter den ersten hundert ablesen; Deutschland hat fünf, zumindest von der kommenden Woche an, wenn Dominik Köpfer zum ersten Mal offiziell zu dieser Gruppe gehört. Bei den French Open im vergangenen Jahr landete Marco Cecchinato nach einem Sieg gegen Novak Djokovic im Halbfinale, diesmal übernimmt nun also Berrettini, der mit diesem Erfolg in der Wertung für die ATP Finals übrigens Alexander Zverev überholt und auf Platz zehn verdrängt hat.

Ob er im Halbfinale gegen Rafael Nadal eine Chance haben wird? Schwer vorstellbar, aber natürlich nicht unmöglich. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt, doch der italienische Herausforderer hat selbstredend eine Idee, was ihn erwarten wird. Er sagt, die Einstellung des Spaniers im Spiel liege nahe an der Perfektion. „Egal, ob er 0:5, 0:40 zurückliegt, er ist immer da. Und das ist keine Kleinigkeit. Also bravo.“ Das Wort bravo kommt im Wortschatz der meisten Tennisspieler nicht allzu oft vor; nennen wir es einfach die italienische Komponente für die letzten Tage der US Open in New York.