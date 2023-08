Siegemund bricht bei US Open in Tränen aus und übt heftige Kritik

Ihre gute Leistung gegen Mitfavoritin Coco Gauff rückt in den Hintergrund: In einer emotionalen Pressekonferenz richtet die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund schwere Vorwürfe an das amerikanische Publikum.

An dieser Stelle hätte die Geschichte eines hochklassigen Tennismatches erzählt werden können. Eines Spiels über drei Sätze und fast drei Stunden voller spektakulärer Schläge, höchst intensiver Ballwechsel, spielerischer Tricks und Kniffe, Drehungen und Wendungen inklusive eines verrückten Aufschlagspiels, das sich über sage und schreibe 30 Ballwechsel hinzog und mit 26 Minuten so lang war wie in manch anderem Match ein ganzer Satz. Was aber letztlich blieb von der ersten Night Session der US Open 2023 im größten Tennisstadion der Welt, war eine Schlammschlacht sondergleichen.

Thomas Klemm

Im Mittelpunkt stand eine Deutsche: Laura Siegemund, 35 Jahre alt, hatte sich während ihres Erstrundenduells mit der Amerikanerin Coco Gauff am späten Montagabend im Arthur-Ashe-Stadium immer wieder kleine Verschnaufpausen gegönnt, mit denen sie alle gegen sich aufbrachte.

Erst das amerikanische Publikum, das ihr Verhalten als ungebührliche Spielverzögerung wertete, auf Siegemund pfiff und ihre Fehler beklatschte; dann die Schiedsrichterin, die die Beschwerden der Deutschen über die Zuschauer abkanzelte und ihr stattdessen eine Strafe wegen Überschreitung des 25-Sekunden-Limits vor dem Aufschlag aufbrummte; und zuletzt die Weltranglistensechste Gauff, die ihrer Gegnerin am Ende der Tennisnacht schnippisch hinterherrief, sie solle doch bitteschön die Regeln beachten und sich an die vorgegebenen Pausen halten.

„Ausdauer ist ein Teil des Tennis. Ich gehe vier Stunden ins Fitnessstudio, mache Läufe und bringen meinen Kreislauf auf Hochtouren. Wenn ich mich auf solche Momente vorbereite, dann sollte sie genauso darauf eingestellt sein“, sagte Gauff. Siegemund hätte sich aber selbst nach kurzen Ballwechseln ausgeruht. Wenn sie nicht mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle nach dem Match ein nettes Pläuschchen gehalten hätte, würde sie noch ganz andere Dinge von sich geben, sagte die 19-Jährige: „Aber so bin ich ein wenig freundlicher gesinnt.“

Laura Siegemund machte aus ihrem Herzen noch weniger eine Mördergrube, sie schien nur auf Fragen zu Krach und Krawall in der Arena gewartet zu haben, als sie sich um Mitternacht den Medien stellte. Ihre Publikumsbeschimpfung kam aus gebrochenem Herzen: „Sie hatten keinen Respekt für mich, sie hatten keinen Respekt für gutes Tennis, das tut sehr weh“, wetterte die Filderstädterin nach ihrer 6:3, 2:6, 4:6-Niederlage über die Zuschauer. Sie sei wie „eine Betrügerin“ und „eine schlechte Person“ behandelt worden. „Dieses unfaire, respektlose Verhalten gegen eine Nicht-Amerikanerin, das habe ich bislang nur auf diesem Court erlebt“, sagte Siegemund über ihre Erlebnisse im Arthur Ashe Stadium. Kurz nach ihrer Wutrede schossen Siegemund Tränen in die Augen, ihr brach die Stimme: „Es ist das erste Mal, dass ich in einer Pressekonferenz weine.“

Nun ist es alles andere als eine Überraschung, dass die Zuschauer beim New Yorker Grand-Slam-Turnier auf jeden pfeifen, der nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und gegen einen US-Profi spielt. Das ist zum einen dem Patriotismus geschuldet, zum anderen gehört es einfach zum Spektakel in der Stadt, die angeblich niemals schläft. Dieses Drumherum strapaziert die Nerven vieler Tennisprofis, die sich mehr auf ihren Sport als auf eine grelle Show konzentrieren wollen. Ob Siegemund, die bei diesen US Open noch fürs Doppel und Mixed gemeldet hat, sich das Bohei im nächsten Jahr wieder antun will, ließ sie offen. „Ich komme jedenfalls nicht zurück, um den Leuten eine Show zu bieten.“