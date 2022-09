Showdown bei US Open : „Iga verliert keine Endspiele, es wird hart“

Hatte es am Anfang nicht so ausgesehen, als kämen leicht zehn Spielerinnen infrage für den Titel in New York? Oder noch mehr? Sucht euch einen Namen aus, liebe Zuschauer, hereinspaziert. Aber selbst in der verrückten großen Stadt passieren manchmal ganz normale Dinge, und dazu gehört vielleicht auch, dass sich im Finale an diesem Samstag (22.00 Uhr MESZ bei Eurosport) nun jene beiden Tennisspielerinnen begegnen werden, die in diesem Jahr mehr Spiele gewonnen haben als alle anderen.

Iga Swiatek aus Polen und Nordafrikas Stolz Ons Jabeur, die Nummer eins der Weltrangliste und die Nummer fünf, die nach den US Open wieder auf Platz zwei vorrücken wird. Die Siegerin der French Open und die Finalistin aus Wimbledon, und es könnte eine extrem spannende Sache werden.