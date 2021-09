Halbfinale der US Open : Das Säbelrasseln von Djokovic

„ABER – es ist Best of Five. Es ist Grand-Slam-Tennis“: Novak Djokovic ist heiß auf den Sieg über Zverev. Bild: AFP

Die erste Stunde des neuen Tages war vorbei. Pressekonferenz. Und Novak Djokovic antwortete, wie er es fast immer tut; hellwach, durchdacht, mit erstklassigem Wortschatz und Atempausen an den richtigen Stellen. Gerade sprach er darüber, wie er das Halbfinale der Olympischen Spiele erlebt hatte, die Niederlage gegen Alexander Zverev, und er beschrieb, was jeder in Erinnerung hat: Wie er klar geführt hatte, sein Spiel dann auseinandergefallen war und wie er am Ende nichts mehr dagegen machen konnte, dass der andere gewann. Zverev habe seither nicht mehr verloren, fuhr er fort, sei in einer fantastischen Form, in bester Form. Doch der nächste Satz begann mit dem Wort „aber“ und einer Pause, und in dieser Pause eröffnete er das Gefecht. „ABER – es ist Best of Five. Es ist Grand-Slam-Tennis.“

Viel kürzer und prägnanter hätte er die große Frage nicht einleiten können, die wie die Reklame am Times Square Freitag haushoch im Arthur Ashe Stadium leuchten wird. Djokovic gegen Zverev im Halbfinale der US Open, fünf Wochen nach dem Duell in der Hitze von Tokio, das der Deutsche ebenso gewann wie alle weiteren Spiele seither. Die Siegesserie steht bei 16 inzwischen, das ist keine Kleinigkeit, aber Zverev lässt keinen Zweifel daran, dass es weniger auf die Serie an sich als auf deren Knackpunkt ankommt. „Ich bin halt der einzige Spieler dieses Jahr, der bei einem Riesen-Event gegen ihn gewonnen hat.“ Stimmt. Doch bei den Olympischen Spielen genügten zwei gewonnene Sätze zum Sieg, in New York sind es wie bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren drei.