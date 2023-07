Aktualisiert am

Wout van Aert ist bei der Tour de France für so ziemlich alles im Team Jumbo-Visma zuständig und damit das Ass von Spitzenreiter Jonas Vingegaard. Warum tut sich einer der besten Fahrer der Welt das an?

Die erste Woche dieser Tour ist gefahren, überstanden, überlebt. Montag war Ruhetag in Clermont-Ferrand. Zeit, die ersten Tage Revue passieren zu lassen und Ausschau zu halten nach dem MVP dieser Woche, so wie sie das im amerikanischen Sport gern machen, also nach dem „wertvollsten Player“.

Bei der Tour stehen anfangs 176 Fahrer aus 22 Teams zur Wahl, und wenn man die beiden Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard zur Seite lässt, die nur miteinander beschäftigt sind in einem eigenen Wettbewerb, dann fällt die Wahl nicht schwer. Zwei Profis kommen in Betracht, die seit Jugendzeiten Rivalen sind und sich auf immer spektakuläre Weise um Siege streiten, im Cross und auf der Straße. Der eine ist Mathieu van der Poel vom Team Alpecin-Deceuninck, 28 Jahre alt, Niederländer. Der andere ist Wout van Aert von Vingegaards Team Jumbo-Visma, ebenfalls 28 Jahre alt, Belgier.