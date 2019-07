Schnell sind sie ja, die deutschen Rennfahrer. Im Sprint nach langen Flachetappen sind sie eine große Nummer bei der Tour de France, wie 27 Etappensiege in den vergangenen sechs Jahren belegen. Doch wenn die Frankreich-Rundfahrt, die Weltmesse des Radsports, ihre Helden und Mythen gebiert und formt und die Zuschauer bannt, in den Bergen also, dann haben die Deutschen nichts mehr zu melden.

Das war jahrelang eine feste Gewissheit im Peloton – die mit der jetzigen 106. Auflage der Tour wohl aufgeweicht wird. Mit Emanuel Buchmann gibt es wieder einen Kletterer von Format, der in den Bergen konkurrenzfähig ist und der sich ganz dem Kampf um die Gesamtwertung verschrieben hat. Nur, über das Fachpublikum hinaus ist quasi unbemerkt geblieben, wie er sich in der Weltspitze etabliert hat. Unter den ersten zehn will Buchmann nach drei Wochen Höchstbelastung in Paris landen. „Ich bin bereit dazu. Meine Saison war bislang sehr gut, und die Form stimmt“, sagt der 26-Jährige, den alle Welt nur Emu ruft.