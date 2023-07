Für ihre ersten Etappen geht die Tour de France gern auf Tour: nach England, Irland, Luxemburg, die Schweiz, Holland, Monaco, Deutschland, nächstes Jahr nach Italien. Und diesmal, zur 110. Auflage des Radsportspektakels, zog sie der Geschäftssinn ins Baskenland, dorthin, wo das spanische Radsportherz am heftigsten schlägt.

Es war, so viel vorweg, eine lohnende Reise. Ein kleines Bild von dort, wie gemalt: Bilbao voller Menschen schon am frühen Morgen, und als die Teams und ihr Tross gegen Mittag am Ufer des Nervión entspannt zum Start rollten, vorbei am grandiosen Guggenheim-Museum, kamen sie an der Residencia Fundadora Siervas de Jesus vorbei, einem katholischen Altenwohnheim. Auf seiner großzügigen Terrasse saßen Nonnen in strahlendem Weiß und alte Frauen und Männer, die sich schick gemacht hatten für den großen Tag. Sie winkten und jubelten den Fahrern zu, und die winkten zurück. Als die Profis viele Stunden später wieder vorbeikamen, in umgekehrter Richtung und in rasender Fahrt, es waren jetzt nur noch zwei Kilometer bis ins Ziel, da saßen die Alten wieder auf ihrer Terrasse. Und winkten und jubelten. Die schnellsten Fahrer hatten keine Augen mehr für sie, aber manche jener, die erst später kamen und es nicht so eilig hatten, winkten gern zurück. So war das am ersten Tag, als die Tour zu den Basken kam.