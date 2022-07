Tour de France : Vingegaard vor Gesamtsieg

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard steht unmittelbar vor seinem ersten Gesamtsieg bei der 109. Tour de France. Der 25-Jährige vom Team Jumbo-Visma brachte seinen großen Vorsprung auf Titelverteidiger Tadej Pogacar beim vorentscheidenden Einzelzeitfahren über 40,7 Kilometer von Lacapelle-Marival nach Rocamadour als Tages-Zweiter ins Ziel und fuhr dabei alles andere als mit angezogener Handbremse.

Den Sieg auf der 20. und vorletzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt sicherte sich Vingegaards Teamkollege Wout van Aert. Der Belgier benötigte 47:59 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,9 Stundenkilometern entspricht. Für den Träger des Grünen Trikots war es der dritte Tagessieg bei der diesjährigen Tour. Bester Deutscher wurde Maximilian Schachmann auf Platz neun.

Pogacar wurde Dritter und behauptete damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung vor dem früheren Tour-Champion Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos Grenadiers), der Vierter wurde. Pogacar hatte die Frankreich-Rundfahrt in den vergangenen beiden Jahren gewonnen und war als Topfavorit in die diesjährige Ausgabe gegangen.

Auf der Schlussetappe am Sonntag erfolgen traditionell keine Angriffe mehr auf das Gelbe Trikot. Am Sonntagmorgen startet das Peloton bereits in Paris zur Tour d'Honneur. Von der La Défense Arena geht es zunächst aus der Stadt raus in Richtung Westen, ehe man über die Cote du Pavé des Gardes ins Zentrum fährt und auf den Champs-Élysées die obligatorischen Schlussrunden dreht. Favorit auf den Sieg nach 115,6 Kilometern ist abermals Alleskönner van Aert, der bereits im Vorjahr dort gewann.