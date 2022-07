Van Aert bei Tour de France : Lokomotive in den Riesenbergen

Es war ein Tag, den kein Radsportliebhaber so bald vergessen wird. Eine Leistung, eine Geschichte, die man selbst in der von Leistungen und Geschichten überreichen Historie der Tour de France kaum irgendwo finden wird. Es ist die Geschichte von Wout van Aert, einem 27 Jahre alten Rennfahrer aus Herentals in Belgien. Um halbwegs zu verstehen, was er an diesem Tag geleistet hat, muss man an der Startlinie der 18. Etappe der 109. Tour de France in Lourdes am Fuß der Pyrenäen beginnen.

Van Aert startete im Grünen Trikot des Punktbesten, sprich des schnellsten Mannes im Feld. Er hatte in den Sprints der vergangenen 17 Etappen so viele Punkte gesammelt, dass ihm das Trikot keiner mehr nehmen konnte bis Paris. In Lourdes fuhr er los und attackierte. Bei Kilometer null, das heißt exakt 143,2 Kilometer vor dem Ziel in Hautacam. Van Aert bildete eine Fluchtgruppe, ließ den Pulk mit den Favoriten auf den Gesamtsieg hinter sich, darin eng beisammen der Kapitän seines Teams Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, und dessen Verfolger Tadej Pogacar.