Wer verstehen will, wie das Peloton der Tour de France meist unfallfrei über Frankreichs Landstraßen jagt, muss in den Himmel schauen. Ein Wissenschaftler erklärt, warum.

Peloton. Bedeutungen: Radsport: geschlossenes Feld oder Hauptfeld im Straßenrennen. Bei der Tour de France ist ein solches Peloton, wenn es komplett ist, anfangs 176 Fahrer groß (nach und nach werden es weniger durch Verletzungen und anderes). Wer ein solches Peloton schon einmal an einer flachen Stelle sah, hat nicht viel davon mitbekommen. Ein Huschen vielleicht, einen Windstoß. Dann war das Hauptfeld schon auf und davon.

Besser verfolgen kann man es vor dem Fernseher. Da sieht man, wie 176 Profis mit hoher Geschwindigkeit auf engsten Raum dahingleiten, Lenker an Lenker, Schulter an Schulter, wie sich das Peloton verändert, sich mal in die Länge zieht, mal in die Breite dehnt. Wie ist das möglich?, fragt man sich. Wie funktioniert das über Hunderte von Kilometern während einer Tour de France?