Tour de France : Zwei Deutsche auf dem Podium

Das Team Bora-hansgrohe scheint bei dieser Tour de France vom Glück verlassen. Die deutsche Equipe ist für ihre Anstrengungen bislang nicht belohnt worden – doch so nahe dran wie am Freitag bei der Bergankunft auf dem Puy Mary waren sie noch nicht.

Auf dem knüppelharten Schlussanstieg dieser 13. Etappe gab es einen packenden Dreikampf zwischen den beiden deutschen Profis Lennard Kämna und Maximilian Schachmann auf der einen sowie dem Kolumbianer Dani Martinez (Team EF Cycling) auf der anderen Seite. Doch trotz numerischer Überlegenheit vermochten die beiden nicht den ersehnten ersten Etappensieg für Bora-hansgrohe zu holen.

Der 24-jährige Kämna wurde Zweiter, nachdem er seine finale Attacke wenige Meter vor dem Ziel wohl etwas zu früh lanciert hatte, so dass Martinez nochmal erfolgreich kontern konnte. Der 26 Jahre alte Schachmann, der mit gebrochenem Schlüsselbein angereist und lange als Solist an der Spitze gefahren war, wurde Dritter. An einem packenden Tour-Tag, in dem auch enorm viel Bewegung ins Gesamtklassement gekommen ist, wäre es der erste deutsche Tageserfolg bei der Frankreich-Rundfahrt seit Johns Degenkolbs Triumph in Roubaix 2018 gewesen.

Drei Tage nach seinem 24. Geburtstag sagte Kämna, bei dieser Tour zuvor dreimal gestürzt, nach seinem in Summe starken Ritt, den er aber nicht veredeln konnte: „Max hatte es für mich so schön vorbereitet, es praktisch auf dem Silbertablett präsentiert. So können wir natürlich nicht ganz zufrieden sein. Aber an sich war es eine Top-Etappe. Wir haben gezeigt, dass wir stark sind.“

Zwei Slowenen und vier Kolumbianer

Als der Bremer Kämna und der Berliner Schachmann schon einige Minuten im Ziel waren, spielte sich noch ein harter Kampf der Favoriten ab. Dabei unterstrich der Slowene Primoz Roglic abermals seine Rolle als Topfavorit. Mit seinem wieder starken Landsmann Tadej Pogacar (Team UAE) am Hinterrad baute der Profi von der niederländischen Equipe Jumbo-Visma als Tageszwölfter seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Titelverteidiger Egan Bernal (Ineos) konnte auf den letzten steilen Rampen im Finale dem Tempo der beiden Slowenen nicht mehr folgen und büßte 38 Sekunden ein, so dass der 22 Jahre junge Pogacar nun mit 44 Sekunden Rückstand auf Roglic auf Rang zwei vorrückte. Vorbei an Bernal, der mit nun schon deutlichen 59 Sekunden Rückstand auf Platz drei zurückfiel.

Ein schwarzer Tag war es für die französischen Hoffnungen, dass einer von ihren Rennfahrern die 107. Ausgabe der Tour gewinnen oder zumindest auf dem Podium beenden könnte. Sowohl der zuvor Drittplazierte Guillaume Martin (Cofidis) als auch Romain Bardet, der zuvor als Vierter gut im Rennen war, verloren viel Zeit. An der Spitze bahnt sich nun eine Art Länderkampf um den Tour-Thron 2020 an. Auf die beiden Slowenen folgen ausgangs der zweiten Rennwoche im Ranking gleich vier kolumbianische Fahrer.

Es war ein kräftezehrendes Auf und Ab über 191 Kilometer durch das Zentralmassiv. Mehr als 4000 Höhenmeter hatte das Peloton zu bewältigen. Ein ideales Terrain dafür, dass eine Ausreißergruppe den Tag bestimmen könnte. Und so kam es auch. Kämna hatte vor dem Start schon angekündigt, den Sprung in die Gruppe wagen zu wollen. Doch am Ende machte zunächst Teamkollege Schachmann den stärkeren Eindruck. Am vorletzten Anstieg machte er sich als Solist an der Spitze auf und davon. „Ich dachte, ich mache es in Zeitfahrmanier“, sagte er. „Doch für mich war der Tag 1,3 Kilometer zu lang.“

So kurz vor dem Ziel wurde er von Martinez, der Kämna im Schlepptau hatte, eingeholt. Der bergfeste Norddeutsche versuchte es zwei Mal in Form einer Attacke, Martinez abzuhängen. Doch der Kolumbianer, der Kämnas größtem Erfolg seiner Karriere im Wege stand, hatte am Ende die besseren Beine und Nerven. „Wir sind sehr präsent und stark gefahren“, sagte Schachmann. „Und die Tour ist noch nicht vorbei.“