Rad-Star bei Tour de France : Wout van Aert und die Beine aus der Schatzkiste

Niemand verkörpert Weltklasse im Radsport auf so vielen Terrains wie er: Über zweite Plätze freut sich Wout van Aert nur verhalten – das Allroundtalent aus Belgien will mehr.

Am vorigen Mittwochabend stand Wout van Aert in Kopenhagen auf der Bühne und machte eine kurze Kunstpause, bevor er antwortete. Wie viele Etappen er beim Gastspiel der Tour de France in Dänemark gewinnen könne? „Es gibt nur drei, oder?“, antwortete er schmunzelnd – das Publikum johlte.

Am Sonntagabend saß van Aert in Sonderborg auf einem Podium, das Gelbe Trikot am Oberkörper. Wenn man so will, hatte er das Grüne Trikot des besten Sprinters drunter, jedenfalls führt er diese Wertung auch an. Der Belgier vereinigt also die beiden begehrtesten Leibchen des Radsports auf seinen Schultern und sagte: „Ich muss mich zwingen, mich zu freuen.“ Wie bitte?

Dreimal Zweiter

„Nun ja“, relativierte Wout van Aert nur ein bisschen, „es sind gemischte Gefühle. Klar träume ich schon lange von Gelb, aber ich mag es halt, Rennen zu gewinnen.“ Nun hat er von den drei Tour-Teilstücken in Dänemark keines gewonnen.

Einmal, beim Zeitfahren zum Auftakt in Kopenhagen, fehlten ihm wenige Sekunden, zweimal, bei den folgenden Sprintankünften, fehlten ihm Zentimeter. Macht dreimal Platz zwei. In seiner Welt und Wahrnehmung sind das Niederlagen.

Keiner wie einer

Allein in den vergangenen elf Monaten wurde der 27-Jährige Zweiter bei Paris–Roubaix, dem olympischen Straßenrennen und der Weltmeisterschaft. Resultate, welche die meisten anderen im Peloton als Karrierehighlight in die Rubrik „unvergesslich“ einsortieren. Doch Wout van Aert ist einer wie keiner in der Szene. Niemand verkörpert Weltklasse auf so vielen Terrains wie er.

Bestes Beispiel ist die Tour 2021, als das multiple Allroundtalent ein Zeitfahren, die schwere Bergetappe auf den Mount Ventoux und den Sprint auf den Champs-Elysées gewann. Als ob seine Beine eine nie versiegende Schatzkiste wären, aus der er einfach den passenden Klunker hinauszuziehen braucht.

Die Spezialisten im Fahrerfeld können sich jedenfalls nie sicher sein, ob er Ernst macht. Bleibt die Frage, ob Wout van Aert, der sich den Gewinn des Grünen Trikots vorgenommen hat, und sein Team Jumbo-Visma, das auf Gelb für einen der Kapitäne Roglic oder Vingegaard zielt, die Führungsposition mit aller Kraft verteidigen wollen.

Nach dem Transfertag wird die Tour an diesem Dienstag (13.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, bei Eurosport und in der ARD) auf französischem Boden mit einer 172 Kilometer langen hügeligen Etappe von Calais nach Dünkirchen fortgesetzt. Wenn van Aert alle zu erwartenden Attacken der Klassikerexperten im Peloton eigenhändig parieren und Gelb verteidigen sollte – es würde sich niemand wundern.