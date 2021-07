Tour de France : Van Aert Sieger der „großen Schlacht“

Aktualisiert am

Der belgische Alleskönner Wout Van Aert schlägt am Mount Ventoux die Bergspezialisten. Tadej Pogacar baut den Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Pech hat indes der deutsche Profi Tony Martin.

Berufsradfahren ist ein vielschichtiges Gebilde. Ein Tummelplatz für Spezialisten aller Art. Sprinter, Zeitfahrer, Klassikerjäger, Bergziegen. Jedem das Seine. Und einem alles. Der belgische Meister Wout van Aert, der am Mittwoch die schwere 11. Tour-Etappe mit zweimaliger Überquerung des Mont Ventoux und 4600 Höhenmetern gewann, ist einer der weltbesten Abfahrer, einer der weltbesten Zeitfahrer, einer der weltbesten Sprinter, einer der weltbesten Klassikerjäger – und seit Mittwoch auch einer der weltbesten Bergfahrer.

Ein Alleskönner unter lauter Spezialisten. In der Gesamtwertung der Tour ist van Aert wegen eines schwachen Tages auf der achten Etappe abgeschlagen. Aber die Gesamtwertung war auch nie sein Ziel. Er ist im Team Jumbo-Visma als Edelhelfer für Primoz Roglic in die Frankreich-Rundfahrt gegangen, den Slowenen, der das Rennen mittlerweile verletzt aufgeben musste. Deshalb durfte van Aert am Mont Ventoux auf eigene Rechnung fahren, und das tat er im Stile eines großen Meisters, immer offensiv, immer in der Spitze, ohne jede Schwäche, ohne jeden Zweifel.

Der Mann in Gelb, Tadej Pogacar (Team UAE) verteidigte seine Position. Nur einmal, im Finale des zweiten Anstiegs, musste er den jungen Dänen Jonas Vingegaard, den neuen Mann für die Gesamtwertung bei Jumbo-Visma, ein Stück ziehen lassen. Ob das nun ein erster Hinweis war, dass der bislang so überlegene Slowene angreifbar ist? Die Konkurrenz hofft es, doch in der Abfahrt hinunter zum Ziel nach Malaucene schloss Pogacar schon wieder auf.

In der Gesamtwertung baute er seinen Vorsprung um mehr als drei Minuten aus, weil der bisherige Zweite, der Australier Ben O’Connor (AG2R Citroen) ) im letzten Anstieg einbrach und weit zurückfiel. Neuer Zweiter ist Rigoberto Uran (EF Education). Sein Rückstand auf Pogacar beträgt 5:18 Minuten. Vingegaard verbesserte sich auf Platz drei, er liegt weitere 14 Sekunden zurück. Eine starke Leistung zeigte Wilco Keldermann, der Kapitän des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe. Er beendete die Etappe auf Platz neun mit einem überschaubaren Rückstand von 1:54 Minuten. In der Gesamtwertung ist er nun Sechster.

Mehr zum Thema 1/

Pech hatte der deutsche Profi Tony Martin. Für ihn war die Tour schon früh am Tag zu Ende gegangen. Der 36-Jährige vom Team Jumbo-Visma stürzte gleich zu Beginn und zog sich großflächige Schürfwunden zu. Schon auf der ersten Etappe war er schwer gestürzt, auch diesmal musste er ärztlich versorgt werden. Brüche zog er sich nicht zu.

Tagessieger van Aert zeigte sich im Ziel überwältigt: „Es war eine große Schlacht“, sagte er. „Und mein allerbester Sieg überhaupt.“ Auch Balsam für ein gebeuteltes Team. „Wir hatten bis heute nicht viel Glück bei dieser Tour“, sagte van Aert. „Wir haben Roglic und Martin verloren, aber wir haben weiter an uns geglaubt.“ Lohn war sein Triumph am Ventoux und Platz drei in der Gesamtwertung für Vingegaard.

Die ersten 96 der insgesamt 198,9 Kilometer langen Monsteretappe waren eine Art Einrollen. Schluss mit lustig war es nach 96 Kilometern in einem malerischen Ort namens Sault. Durch blühende Lavendelfelder machten sich die Profis von dort auf, den Mont Ventoux zum ersten Mal zu erklimmen, von seiner sanften Seite, zumindest ist sie das, wenn man sie mit den beiden anderen Auffahrten vergleicht, vor allem mit jener erbarmungslosen aus Bedoin, die noch in weiter Ferne auf ihre Opfer wartete.

Beim Startpunkt der doppelten Mont-Ventoux-Überquerung war in Sault eine 16 Fahrer starke Gruppe angekommen, ihr Vorsprung auf Pogacar und die anderen Klassementfahrer lag bei etwas mehr als fünf Minuten. Die ersten mit Eiswasser getränkten Schwämme wurden aus den Begleitwagen gereicht, es wurde heiß und heißer. Als der französische Weltmeister Julian Alaphilippe und van Aert aufs Tempo drückten, halbierten sie die Gruppe.

Den Gipfel, der sich zur Feier des Tages in Nebel und Wind gehüllt hatte, überquerte Alaphilippe als Erster, dahinter van Aert. Zwei der besten Abfahrer der Welt ließen sich in die 23 Kilometer lange Abfahrt hinunter nach Malaucene fallen, die anderen hinterher. Alaphilippe mit Tempo 99 an einer Stelle. 1600 Meter weiter unter durch das Örtchen Malaucene und die zwölf Kilometer über den schmächtigen Col de Madeleine nach Bedoin zum ultimativen Finale. Noch mal das Ganze, nur viel schwieriger.

1610 Höhenmeter, die ersten fünf Kilometer zum Beine lockern, dann eine durchschnittliche Steigung von 9,1 Prozent. Perfekt für ein gnadenloses Ausscheidungsfahren. 4:40 Minuten betrug noch der Vorsprung zu Pogacars Gruppe, an deren Spitze sich das Team Ineos Grenadiers für ihren Kapitän Carapaz über Stunden um Tempo mühte.

Der Rad-Achter vorn fuhr gemeinsam in die letzte, brutale Steigung hinein. Wer würde angreifen? Wann? Wo? Die Fragen waren schnell beantwortet. Kelly Ellisonde (Trek-Segafredo) attackierte, van Aert schloss zu ihm auf, da waren’s nur noch zwei. Dann erhöhte van Aert noch einmal das Tempo, fuhr auf und davon zu seinem größten Sieg.

Tags zuvor war bei der 10. Etappe noch Zweiter im Massensprint geworden, geschlagen nur von Mark Cavendish. Und nun, einen Tag später, Sieger der härtesten Bergetappe dieser Tour-Ausgabe. Eine schier unbegreifliche Leistung eines Alleskönners. „Für mich war das ein Berg zu viel“, sagte Weltmeister Alaphilippe. Für van Aert war es genau die richtige Dosis.