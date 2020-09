Tour-de-France-Sieger : Wie Pogocars Triumph möglich wurde

Wie sollte Tadej Pogacar am vorletzten Tag der Tour de France 57 Sekunden aufholen? Wie sollte er in einem 36,5 Kilometer langen Zeitfahren in den Vogesen Primoz Roglic den Sieg entreißen? Dem slowenischen Landsmann, der mit seinem Team Jumbo-Visma diese 107. Frankreich-Rundfahrt nach Belieben kontrolliert hatte? Es schien unmöglich.

Doch dann, an diesem Samstag, der in die Tour-Annalen eingehen wird, geschah es doch: Pogacar holte nicht nur 57 Sekunden auf, sondern packte noch 59 Sekunden drauf. Er deklassierte Roglic. „War das Ihr Traum: die Tour zu gewinnen?“, wurde er gefragt. „Nein“, antwortete er. „Der Traum war, einmal die Tour zu fahren.“

Pogacar wird an diesem Montag 22 Jahre alt. Es war seine erste Tour de France. Er fuhr sie ohne starke Helfer in den Bergen, er fuhr sie ohne Mannschaft, die ihm helfen konnte. Er fuhr allein nicht nur gegen Roglic, sondern auch gegen dessen Superteam. Wie konnte er diese Tour gewinnen? Es gibt einige Erklärungsversuche.

Man kann davon erzählen, dass dies alles sehr seltsam sei: ein Junge von knapp 22 Jahren, der gleich bei seinem ersten Start die Tour gewinnt, ein Rennen über 3470 Kilometer, das eigentlich nur die Härtesten der Harten für sich entscheiden können, Fahrer mit Narben und Hunderttausenden Kilometern in den Beinen und Köpfen, aber doch kein Babyface wie Tadej Pogacar. Dann kann man zum Thema Doping kommen und davon erzählen, wie nahe es doch liege, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugehe. Davon kann man erzählen.

Man kann aber auch davon erzählen, dass Tadej Pogacar nicht über Nacht am Radsporthimmel erschien, dass er trotz seines jungen Alters einen nachvollziehbaren Aufstieg hinter sich hat, dass viele, die nicht nur den großen Radsport beobachten, sondern auch den kleinen, schon lange davon schwärmten, was für ein außergewöhnliches Talent da heranwachse. Ein Alleskönner seines Sports, stark in den Bergen, stark im Zeitfahren, stark im Kopf. Pogacar hat schon viel gewonnen, darunter die Tour de L’Avenir, das ist die Tour de France für unter 23-Jährige, da war er 18. Die Algarve-Rundfahrt und die Kalifornien-Rundfahrt, da war er 20, zwei Etappen mit schweren Bergankünften bei der Spanien-Rundfahrt, da war er 21.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, der im Privaten leise und überaus höfliche Pogacar sei auf dem Rennrad ein reiner Instinktfahrer, aggressiv und mit überschäumender Kraft, aber er ist mehr. Er ist ein kluger Fahrer. Während der drei Wochen dieser Tour hat er taktisch nicht den kleinsten Fehler gemacht. Er hat angegriffen, wo möglich, und sich zurückgehalten, wo nötig. Als er bei der 17. Etappe auf dem Col de la Loze Roglic im Finale ziehen lassen musste, fuhr er, ohne in Panik zu geraten, sein Tempo und begrenzte den Zeitverlust auf 15 Sekunden.

Er war, obwohl ohne Hilfe seines Teams, taktisch immer auf der Höhe, er war jederzeit bestens vorbereitet, das galt auch für das Zeitfahren am Samstag. Seine Mannschaft UAE konnte ihm in den Bergen zwar keine erstklassigen Helfer zur Seite stellen, hat im Hintergrund aber gute Arbeit geleistet. Die Zeitfahrstrecke haben sie im Team gemeinsam analysiert, Pogacar hat sie schon vor Wochen abgefahren. „Ich kannte jede Kurve, jedes Schlagloch“, sagte er nach seinem Etappensieg am Samstag. „Ich wusste, wo ich pushen musste und wo ich mich ausruhen konnte.“

Den Zweifel gesetzt

Die erfahrensten Zeitfahrer sind nicht Radprofis, sondern Ironman-Triathleten, sie fahren 180 Kilometer allein gegen Wind, und wenn man die besten von ihnen fragt, wie man einen Gegner verunsichert, besiegt, dann sagen sie: Du musst ihnen früh einen Zweifel in den Kopf setzen. Pogacar hat das am Samstag getan. Schon bei der ersten Zwischenzeit nach 14,5 Kilometern, noch im Flachen, hatte er Roglic 13 Sekunden abgenommen und damit beim Mann in Gelb und seinem Team die Warnsirenen angeknipst, die von Kilometer zu Kilometer lauter wurden. Roglics Vorsprung verlor sich bald wie Luft in einem platten Reifen. Er hatte jetzt keine Mannschaft mehr, die ihm helfen konnte, er war allein. Und allein war er plötzlich verloren gegen seinen Landsmann, der unbekümmert war und gewohnt, ohne Hilfe auszukommen.

Was drei Wochen lang Pogacars Nachteil war, war nun sein Vorteil. Verzweifelt versuchte Roglic sich mit hektischen Trippelschritten zu retten, doch schon vier Kilometer vor dem Ziel fuhr Pogacar virtuell im Gelben Trikot des Führenden. Roglic war am Ende, die Alarmsirenen gingen aus, alles war verloren. Ohne die Abstände über Funk zu hören, stampfte Pogacar derweil die letzten Rampen hinauf, mit Urgewalt seinem ersten Tour-Sieg entgegen.