Tour-de-France-Sieger : Wie Pogacars Triumph möglich wurde

Wie sollte Tadej Pogacar am vorletzten Tag der Tour de France 57 Sekunden aufholen? Wie sollte er in einem 36,5 Kilometer langen Zeitfahren in den Vogesen Primoz Roglic den Sieg entreißen? Dem slowenischen Landsmann, der mit seinem Team Jumbo-Visma diese 107. Frankreich-Rundfahrt nach Belieben kontrolliert hatte? Es schien unmöglich.

Doch dann, an diesem Samstag, der in die Tour-Annalen eingehen wird, geschah es doch: Pogacar holte nicht nur 57 Sekunden auf, sondern packte noch 59 Sekunden drauf. Er deklassierte Roglic. „War das Ihr Traum: die Tour zu gewinnen?“, wurde er gefragt. „Nein“, antwortete er. „Der Traum war, einmal die Tour zu fahren.“