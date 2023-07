Tour de France : Warum leichtere Sprinter im Vorteil sind

Ein paar Zentimeter, mehr liegt bei der Tour de France manchmal nicht zwischen Triumph und Enttäuschung. Ein paar Zentimeter waren es auf der dritten Etappe, die Phil Bauhaus fehlten, um sich bei seiner Tour-Premiere den Traum jedes Rennfahrers zu erfüllen: ein Etappensieg beim größten Radrennen der Welt. Am Dienstag dann, im Sprint der vierten Etappe von Dax nach Nogaro, wurde Bauhaus Dritter. Natürlich sind die Plätze zwei und drei in einem Feld dieser Güteklasse eine großartige Leistung, aber im Radsport ist schon ein zweiter Platz nur der erste Trostpreis. The Winner Takes It All.

Und der Sieger, das war in beiden Sprints, dem in Bayonne und dem in Nogaro, der 25 Jahre alte Belgier Jasper Philipsen vom Team Alpecin-Deceuninck. Eine Sekunde, sagte Bauhaus in Bayonne habe er daran geglaubt, gewinnen zu können. Doch dann habe Philipsen im Finale einen Hauch mehr Power auf die Straße gebracht. Dabei hätte der 28-Jährige aus Bocholt, der für das Team Bahrain Victorious fährt, auch Grund zur Klage gehabt, denn Philipsen war auf den letzten Metern mit Wout van Aert in Berührung gekommen.