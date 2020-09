Ineos bei Tour de France : Warum der große Favorit scheiterte

Aktualisiert am

Eine Zäsur für den Radsport: Die Dominanz des einstigen Super-Rennstalls Ineos ist dahin. Titelverteidiger Bernal muss seine Tour-Mission beenden. Was ist schiefgelaufen?

Am Ende seiner Kräfte – der Kolumbianer Ergan Benal Bild: WITTERS

Es war der Kapitän des Teams Ineos, der kopfschüttelnd und mit hängender Zunge vor sich hin radelte, abgehängt, alle Hoffnungen aufgelöst in der dünnen Bergluft. Schon ausgangs der zweiten Rennwoche der Tour de France. Wohlgemerkt: Es war tatsächlich Egan Bernal, tatsächlich der Kapitän des Teams Ineos, der an einem Anstieg sieben Minuten einbüßte. Sieben Minuten! Eine Zäsur für die Tour, den Radsport und natürlich das britische Team, das seinen Nimbus auf einen Schlag verlor. Ineos ist eine Mannschaft, für die im Jahr nur ein Ziel zählt, für das sie alles tut und enorme Mittel einsetzt: Einen Fahrer sonntagabends in Paris auf den Champs-Élysées ganz oben auf dem Podest zu platzieren.

Das hat seit 2012 in jedem Jahr geklappt, selten knapp, meist souverän – mit der Ausnahme 2014, als Christopher Froome nach Stürzen aufgeben musste. Wiggins, Froome (vier Mal), Gerraint Thomas und Bernal erledigten den Job – dazu kamen weitere drei Grand-Tour-Siege. Die Konkurrenz arbeitete sich erfolglos ab an der Supermacht und Sieg-Manufaktur, die erst Sky und dann Ineos hieß, und immer nach demselben fahrerischen Muster vorging: Aus dem mit Abstand größten Budget der Branche (die Rede ist von mehr als 30 Millionen Euro im Jahr) viel Expertise für das Umfeld und viel sportliche Feuerkraft für den Fahrerkader zu verpflichten.