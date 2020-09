Tour de France : Leiden schafft Leidenschaft

Als Egan Bernal 2019 die Tour de France gewonnen hatte, als erster Kolumbianer, stürzte das Land in einen Freudentaumel. Es war der Höhepunkt einer Entwicklung, die sich über Jahrzehnte angedeutet hatte – und womöglich der Anfang einer Ära war, in der südamerikanische Profis dauerhaft eine exponierte Rolle im Straßenradsport spielen werden. Junge, hochtalentierte Fahrer wie Bernal, Daniel Martínez, Sergio Higuita und Iván Sosa, aber auch die Ecuadorianer Jhonatan Narváez und Richard Carapaz geben zu solchen Hoffnungen Anlass.

Auch ihre Wegbereiter sind noch da, die großen Alten, die den Schritt nach Europa unter ungleich schwereren Bedingungen geschafft hatten. Sie waren die Pioniere, die den Weg zur Tour aufgezeigt und geebnet haben. Vor allem waren dies Kolumbianer: Nairo Quintana, 30 Jahre alt, Rigoberto Urán, 33, und Esteban Chaves, 30. Gemeinsam mit dem 26 Jahre alten Miguel Angel López fuhren sie zwischen 2013 und 2018 dreizehn Podiumsplazierungen bei den Grand Tours in Frankreich, Italien und Spanien ein. Einer, der die Ernte säte, ist Quintana, ein kleiner, nicht einmal 60 Kilogramm schwerer Mann, ein großartiger Kletterer, der Giro und Spanien-Rundfahrt schon gewann, bei der Tour de France dreimal Zweiter war (2013, 2015, 2016) und noch immer zu den besten Bergfahrern zählt. Der britische Autor und Radsportexperte Matt Rendell hat in seinem im Covadonga-Verlag in deutscher Übersetzung erschienenen Buch „Colombia Es Pasión!“ Quintanas Werdegang nachgezeichnet.

Aufwachsen unter harten Bedingungen

Wie Bernal ist Quintana auf einem Hochplateau nördlich von Bogotá aufgewachsen. Aus Bernals Heimatstadt Zipaquira stammt auch Efrain Forero Trivino, ein Rennfahrer, der 1949 bei der Tageszeitung „Il Tiempo“ vorstellig wurde mit dem Vorschlag, in Kolumbien ein nationales Etappenrennen zu organisieren, so wie es fast ein halbes Jahrhundert zuvor die Zeitung „L’Auto“ in Frankreich mit der Tour de France vorgemacht hatte. „Il Tiempo“ ließ Trivino zum Beweis, dass es möglich wäre, in Begleitung eines Lastwagens des Bauministeriums mit dem Rad über den Alto de Letras fahren, einen Riesen unter den Gebirgspässen, der auf einer Länge von 81 Kilometern mit ein paar Abfahrten zwischendurch insgesamt 4000 Höhenmeter überwindet und bis auf 3700 Meter Höhe führt.

Der Lastwagen des Ministeriums blieb im Matsch stecken, Trivino aber erreichte Manizales, die Stadt auf der anderen Seite des Passes. Es war die Geburtsstunde der Vuelta de Colombia, die 1951 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Trivino gewann und wurde der erste kolumbianische Radsportstar. Als Bernal im vergangenen Jahr in Zipaquira für seinen Tour-Sieg geehrt wurde, stand Trivino, mittlerweile 89 Jahre alt, neben ihm auf der Bühne.

Rund zwanzig Jahre nach der ersten Kolumbien-Rundfahrt, 1973, gewann Cochise Rodriguez aus Medellin zwei Etappen beim Giro d’Italia. 1987 dann der nächste Schritt für den kolumbianischen Straßenradsport: Luis Herrera gewann die Spanien-Rundfahrt. Von all dem wusste Quintana nichts, als er in Combita als Sohn eines Markthändlers und Bauern aufwuchs. Als er zwölf war, sah sein Tagesablauf so aus: Um drei Uhr morgens musste er mit dem Vater auf dem Großmarkt sein, um Obst und Gemüse zu kaufen.

Nach der Rückkehr Frühstück und dann bis zur Mittagszeit in die Schule. Danach auf den Markt zum Vater, Essen am Stand. Am Abend den Stand abbauen, ins Bett gehen, um halb drei aufstehen, zum Großmarkt fahren. Manchmal konnte er bis sechs ausschlafen, dann arbeitete er nach der Schule bis zum späten Abend. Nach Marktschluss zog er manchmal noch mit den unverkauften Waren durch die Gassen. Mit 14 bekam er ein Mountainbike, damit fing alles an. Radfahren wurde zu seiner Leidenschaft. Er fuhr morgens die 16,5 Kilometer zur Schule hinunter, und abends fuhr er die Strecke wieder hinauf, bald schon im Duell mit dem Schulbus.

Ergebnis harter Arbeit

In „Colombia Es Pasión!“ erklärt Matt Rendell die enorme Klasse der kolumbianischen Rennfahrer am Berg nicht mit der gängigen These, dass sie über alle Maßen von der Höhe profitierten, in der sie aufwuchsen. Die meisten der kolumbianischen Radprofis, die sich in der World Tour durchgesetzt haben, stammen aus dem sozialen Umfeld einer eng verwobenen Welt.

Die Geschichte des kolumbianischen Radsports, schreibt Rendell, sei die Geschichte des kolumbianischen Kleinbauerntums, geprägt von Gemeinschaftsstrukturen, religiösem Glauben und harter Arbeit. Jahrhundertelang seien die campesinos, die Kleinbauern, ausgebeutet worden, eingeschlossen in ihrer kleinen Welt, doch längst sei der Punkt erreicht, an dem im Sog der Globalisierung nicht nur kleinbäuerliche Identitäten verlorengingen, sondern auch soziale Umgebungen gefragt seien, in denen traditionelle bäuerliche Tugenden wie Geduld und Beharrlichkeit oder das Ertragen harter Arbeit und körperlicher Schmerzen überleben können. Die Kinder des kolumbianischen Kleinbauerntums hätten diesen Ort im Radsport gefunden. Einen Ort, der nicht nur die Bewahrung überkommener Tugenden, sondern auch die Annäherung an eine Welt der Modernität verspricht.

Quintana ist einer jener Kolumbianer, die aufwuchsen ohne jede Vorstellung einer anderen, größeren, besseren oder schlechteren Welt. Er ist einer von jenen, die durch das Radfahren, diesen schweren Sport, über Kolumbien hinauswuchsen. Die aber auch niemals ihre Wurzeln aufgaben, aus denen ihre Stärke einst erwuchs. „Was bedeuten die alten, überlieferten Geschichten in der heutigen Zeit“, fragte Rendell Nairo Quintana. „Das ist, wer wir sind“, antwortete er.