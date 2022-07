Faszination des Radrennens : Darum begeistert die Tour de France so sehr

Die Faszination der Tour de France zu ergründen und die Leidenschaft, mit der Freizeit-Rennradler an ihrem Sport hängen, daran haben sich schon viele versucht. Gelungen ist es keinem so recht. Ist es die ewig lange Tradition der Tour, sind es die gewaltigen Geschichten, die sie in mehr als einem Jahrhundert schrieb? Ist es der viel zitierte Mythos, von dem auch keiner so recht weiß, was es ist? Und was treibt die Hobbyradler an, die zu Hunderttausenden zu einer Tour-Etappe wie der in Alpe d’Huez pilgern, als würde dort der Allmächtige erscheinen?

Vielleicht sollten wir woanders suchen als in der Theorie. Vielleicht am Fuße von Alpe d’Huez, in einem Ort namens Le Bourg-d’Oisans, dort im Hotel Milan mit dessen Chefin Chrystelle. Vielleicht sollten wir unter ihren Gästen suchen. Versuchen wir es.