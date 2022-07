Tour de France : Kampfansage zum Pyrenäen-Menü

Ein Fest für Kletterziegen? Tadej Pogacar (links) will Jonas Vingegaard das Gelbe Trikot in den Pyrenäen noch abjagen Bild: Roth

Crunch Time! Die Tour de France geht in ihre entscheidende Phase. Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar? Wer wird sie gewinnen? Die Antwort wird oben in den Pyrenäen erwartet. Eine Leiter mit drei Stufen führt zu ihr hinauf. Drei Etappen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Eine schwerer als die andere. Eine mittelschwere zu Beginn, dann eine sehr harte, zuletzt eine noch härtere, ein Fest für Kletterziegen, so steil, dass egal, wie es nach dem zweiten Tag aussieht, sich am Donnerstag noch einmal alles ändern kann.

Die 16. Etappe am Dienstag, die der Kanadier Hugo Houle vom Team Israel-Premier Tech als Solist gewann, führte über 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix und hatte die Antwort noch nicht parat. Pogacar testete mal im Anstieg, mal in der Abfahrt, ob Vingegaard Schwächen zeigte, doch letztlich war das Terrain mit zwei Bergen der ersten Kategorie und einer langen Abfahrt ins Ziel nicht schwer genug, um auf den Punkt zu kommen.