Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard hat am Sonntag zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich nach 21 Etappen und rund 3400 Kilometern mit mehreren Minuten Vorsprung vor dem Slowenen Tadej Pogacar durch.

Dazu schreibt die internationale Presse:

Dänemark

Jyllands-Posten: „Im Juli ist es zur Tradition geworden, einen kleinen Kerl aus Thy bei der Tour das Gelbe Trikot erobern zu sehen. Es ist ein bisschen so, als würde man Erdbeeren essen, im Meer schwimmen, sich mit Freunden in der hellen Nacht unterhalten und andere Dinge tun, die in einem Land wie Dänemark normalerweise unmöglich sind. Jonas Vingegaard hat gezeigt, dass es möglich ist, selbst die hoffnungslosesten Hoffnungen zu verwirklichen.“

Politiken: „Vingegaard und die goldene Generation haben uns von der Täuschung der neunziger Jahre befreit. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich ein kleiner spitzer Stein in die Grundlagen der dänischen Sportgeschichte gebohrt. Einerseits ist der Tour-Sieg von Bjarne Riis 1996 ein unauslöschlicher Teil der rot-weißen Sportgeschichte. Andererseits wissen wir heute, dass er betrogen hat. Vingegaards Sieg zeigt auch, dass die Schande der Vergangenheit nicht mehr auf den dänischen Radsport zutrifft.“

Großbritannien

Daily Mail: „Vingegaards Titelverteidigung war nach der Etappe am Mittwoch über den Col de la Loze so gut wie gesichert, und er feierte Arm in Arm mit seinen Jumbo-Visma-Teamkollegen, als sie gemeinsam in der französischen Hauptstadt die Ziellinie überquerten.“

The Guardian: „Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard schafft es nicht, das Publikum zu überzeugen. Dem Dänen, der zum zweiten Mal Meister wird, fehlt es an Wärme und Menschlichkeit, um die Franzosen zu begeistern.“

Spanien

As: „Der Däne von Jumbo gewinnt seine zweite Tour und schließt sich dem erlesenen Club der Multi-Champions an, in dem bereits der Slowene (Pogacar) vertreten ist, der auch an diesem letzten Tag in Paris angriff.“

Italien

Corriere della Sera: „Am Tag von Vingegaards Triumph ging der Sprint an Meeus, der seinen berühmten Landsmann Philipsen (Erster in der Punktewertung) sowie Groenewegen, Pedersen und Bol schlug.“

La Gazzetta dello Sport: „Auch wenn Vingegaard schmale Schultern, einen schlanken Körper und ein mondgebräuntes Gesicht hat, ist er ein Superchampion mit allem Drum und Dran, eine perfekte Maschine für drei Wochen voller anstrengender Etappen. Das Gelbe Trikot, das er stolz im wolkenverhangenen Sonnenuntergang auf die Champs-Elysees trug, verdeutlichte die Stärke des durchsichtigen Königs.“

Frankreich

L'Équipe: „Der Sieg von Jonas Vingegaard vor Tadej Pogacar begründet eine neue Rivalität in der Geschichte der Tour de France.“

Le Figaro: „Jonas Vingegaard zeigte sich unbeeindruckt von den drängenden Fragen nach seiner unerbittlichen Dominanz. Er fuhr im Zeichen der Effizienz und eines Projekts, in einem allmächtigen Team, das alles abwägt, analysiert, seziert, Zuschauern und Rivalen aber oft mit einem kalten Schaudern zurücklässt.“

Österreich

Kurier: „Der Einbruch von Pogacar auf der Königsetappe ließ zumindest den Slowenen menschlicher erscheinen, es holte den Außerirdischen zurück auf die Erde. Es bleiben aber Messungen und Berechnungen von Sportwissenschaftlern und ehemaligen Fahrer, die die Skepsis am Leben halten. Die Fahrer mussten dieses Jahr acht Bergetappen mit insgesamt 55.000 Höhenmetern bewältigen.“

Mehr zum Thema 1/

Schweiz

Blick: „In Paris endete eine denkwürdige Tour de France. Lange war es ein Kampf um Sekunden, am Ende erarbeitete sich Vingegaard mehrere Minuten Vorsprung auf Tadej Pogacar (...) .Die beiden Sieger der vergangenen vier Austragungen lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, taktiert wurde in diesem zähen Ringen kaum.“

Neue Zürcher Zeitung: „Jonas Vingegaard entzieht sich den Erklärmustern. Vingegaard und Pogacar ließen nicht nur ihre derzeitigen Fahrerkollegen, sondern auch legendäre Protagonisten der Tour de France alt aussehen. Am Col du Tourmalet waren sie 2:01 Minuten schneller als die Doper Jan Ullrich und Lance Armstrong vor 20 Jahren. Dürfen wir darauf vertrauen, dass der Mann im Gelben Trikot die Wahrheit sagt, wenn er beteuert, er sei sauber?“