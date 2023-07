Wenn man Profiradsport verstehen will, wie er funktioniert und wie die Profis denken, wenn sie wirkliche Profis sind, dann empfiehlt sich bei dieser Tour de France ein Blick auf Mathieu van der Poel. Der 28 Jahre alte Niederländer, im Profizirkus unterwegs für das Team Alpecin-Deceuninck, ist einer der spektakulärsten und vielseitigsten Fahrer. Er ist Crossweltmeister und hatte bei der Tour de France vor zwei Jahren sechs Tage lang das Gelbe Trikot getragen. Er ist aktuell der überragende Klassiker-Fahrer. Ein Alleskönner, ein Superstar.

Als er vor zwei Jahren nach der 8. Etappe bei der Tour ausstieg, tat er dies, um bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille mit dem Mountainbike zu gewinnen. Das ging daneben, gründlich daneben. Van der Poel stürzte in Japan schwer, verletzte sich am Rücken und brauchte lange, um wieder in Form zu kommen. Zu dieser Tour reiste er jetzt in bester Verfassung an.