Tour de France : Buckeln für den Chef – bis zur Erschöpfung

Was Daniel Oss beruflich macht? „Ich fahre mir die Seele aus dem Leib“, sagt er. Im Training rund um den Gardasee, wo er lebt. Im Rennen überall dort, wo Peter Sagan fährt. Unzählige Stunden hat der Star vom deutschen Team Bora-hansgrohe schon im langen Windschatten seines 1,90 Meter großen Adjutanten verbracht. Oss ist auch bei dieser Tour de France Sagans persönlicher Leibwächter und Zugmaschine. Der Italiener ist einer von vielen Profis im Peloton, die nur als Hilfsarbeiter angereist sind und keinerlei Ambitionen haben auf eigene Erfolge, sei es im Kampf um eines der Wertungstrikots oder einen Etappensieg. Ihr Jobprofil im Teamsport Radsport ist eines, das auch manchem Büroangestellten bekannt vorkommt: Buckeln für den Chef – bis zur Erschöpfung. Damit dieser glänzen kann. Und zur Belohnung gibt es abends nach getaner Arbeit ein paar Klopfer auf die Schulter.

Radteams sind sensible Gebilde, die ihre volle Power vor allem dann auf die Straße bekommen, wenn Einigkeit herrscht in der Rollenverteilung. Gerade bei der Frankreich-Rundfahrt, den stressigsten und zehrendsten drei Wochen im Radsportjahr. Es gibt Kapitäne und Domestiken, quasi Angreifer und Abwehrspieler. Und dazwischen einige Fahrer, die an einigen Tagen mal von der Leine gelassen werden und auf eigene Rechnung treten dürfen. Die Geschichte der Tour ist voll von Begebenheiten, wo interne Eifersüchteleien und Hahnenkämpfe die Erfolgschancen erodieren ließen. Frei nach dem in der Politik gebräuchlichen Motto „Freund, Feind, Parteifreund“: Freund, Feind, Teamkamerad.

Loyaler Mitstreiter

Oss ist ein klassischer Domestike – ist es schon lange und wird es immer bleiben. Einer, der nie Blumensträuße auf dem Podium bekommt, sondern dem nur teamintern verbale Kränze gewunden werden für die öffentlich kaum wahrnehmbare Loyalität samt ausgeprägtem Arbeitsethos. Oss zeigte einige starke Leistungen bei dieser Tour, gerade an den Tagen, an denen das bislang in Summe unglücklich agierende Team Bora-hansgrohe richtig Dampf und Alarm gemacht hat im Peloton. Doch Sagan konnte die guten Vorarbeiten des Teams und seines Sprintanfahrers Oss bislang kaum veredeln – das angestrebte Grüne Trikot ist in weite Ferne gerückt.

„Niederlagen gilt es sehr schnell abzuhaken. Das musst du lernen in diesem Geschäft“, sagt Oss: „Das Wichtigste ist, ein Ziel zu haben, eine Richtung. Dorthin werden wir weiterfahren.“ Auch durch seine durch den Helm gebändigten, langen Haare ist der 33-Jährige eine auffällige Erscheinung im Fahrerfeld. Einer, der gerne mal ausbricht aus den engen Leitplanken, die der Radsport seinen Protagonisten auferlegt. Punkmusik, Pistazien und Polenta gehören zu Oss’ Leidenschaften, dazu auch Bier und Bassgitarre. „Ich nehme mir die Freiheit, auch mal aus dem Rahmen hinauszudenken“, sagt der Profi, dessen Eltern eine Trattoria betreiben. Während des harschen Lockdowns in Italien buddelte Oss so lange im heimischen Garten, bis er einen Mountainbike-Parcours errichtet hatte, um nicht nur Indoor trainieren zu müssen.

Mehr zum Thema 1/

Es ist ihm nicht schlecht bekommen. „Wir sehen gerade den besten Daniel, den wir je hatten bei Bora-hansgrohe“, sagt Ralph Denk. Der Teamchef ist als jahrelanger teilnehmender Beobachter im Radsport der Meinung, dass die Helfer sich nicht mit ausschließlichen Hilfsarbeiterjobs zufriedengeben sollten. „Das Helfer-Gen oder sogar -syndrom ist mir bei einigen zu stark ausgeprägt. Es gibt während einer Saison immer Chancen, auch mal auf eigene Rechnung zu fahren“, sagt Denk. „Aber dann ist oft die Bereitschaft dazu nicht erkennbar. Wenn der Sportliche Leiter an Tagen, wo es keinen klassischen Kapitän gibt, in den Bus kommt und fragt, wer heute sein Glück versuchen will, dann gehen nicht viele Hände hoch.“ Oss und Co. sind einfach darauf geeicht, sich für andere die Lunge aus dem Leib zu fahren.