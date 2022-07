Alpe d'Huez-Sieger Tom Pidcock : Talentiert, furchtlos und präzise

Aktualisiert am

Am Ziel: Tom Pidcock gewinnt in Alpe d'Huez. Bild: dpa

Die Entdeckung der Woche bei dieser Tour de France ist Tom Pidcock. Ein neuer Stern am Radsporthimmel. Ein neuer Stern? Das kann man eigentlich nicht sagen. Denn Pidcock, ein 22 Jahre junger Mann aus Leeds in England, ist Weltmeister im Cyclocross und Olympiasieger mit dem Mountainbike. Das sind enorme Titel in zwei extrem schwierigen Disziplinen.

Aber was im Radsport mehr zählt, mehr Beachtung findet, mehr Sponsoren, mehr Öffentlichkeit, das ist der Straßenradsport. Vor allem die Tour de France, das Maß aller Dinge. Cyclocross und Mountainbikerennen sind klassische Einzelsportarten, die im Vergleich zu den großen Straßenrennen in Nischen stattfinden.