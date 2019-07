Aktualisiert am

Tour-Sieger Bernal :

FAZ Plus Artikel Tour-Sieger Bernal : „Er ist dafür geboren, Berge schnell hochzufahren“

Wo soll das enden? Ein junger Mann aus Kolumbien, 22 Jahre alt, fährt im Gelben Trikot nach Paris und gewinnt die 106. Tour de France. Sogar Eddy Merckx war schon 24, als er die Tour das erste Mal gewann. Bernal, der jugendliche Profi vom Team Ineos, hat auf der letzten Alpenetappe von Albertville nach Val Thorens am Samstag die Führung in der Gesamtwertung, die er tags zuvor erobert hatte, souverän verteidigt. Zu keiner Sekunde kam er in Schwierigkeiten.

Mit einer beispiellosen Leichtigkeit und Eleganz war er schon zuvor die Berge hinauf gefahren, hatte schwierige Windkantensituationen gemeistert, im Zeitfahren keine Schwäche gezeigt, war Abfahrten mit größter Selbstverständlichkeit hinunter gesaust. Dieser junge Mann, man hatte es geahnt, aber doch noch nicht für möglich gehalten, ist der derzeit kompletteste Rennfahrer der Welt. Für die Konkurrenz ist das keine gute Nachricht. Der Niederländer Steven Kruijswijk, der in Val Thorens den dritten Platz in der Gesamtwertung vor dem Ravensburger Emanuel Buchmann verteidigte, sagte hinterher halb im Spaß, halb im Ernst, wenn das jetzt zehn Jahre so weiter gehe mit Bernal, dann könne das ziemlich langweilig werden.