Tour de France : „Nicht bremsen und durch!“

Herr Aldag, als Sportlicher Leiter des Teams Bora-hansgrohe fahren Sie jede Tour-Etappe in einem Begleitwagen mit, so auch an diesem Donnerstag (13.40 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, bei ARD one und Eurosport). Wie viel Einfluss haben Sie auf die Fahrer und das Renngeschehen?

In jede Etappe geht man mit einem Game-Plan. Am Morgen hat man ein Meeting mit den Fahrern, man gibt eine grundsätzliche Einschätzung ab zu dem, was passieren wird, und dann gibt es einen Plan und eine Aufgabenverteilung. Das ist bei allen Mannschaften so. Meist ist es dann aber auch so, dass im Rennen nach zehn Minuten von 22 Taktiken 19 hinfällig sind.