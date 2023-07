Wer gewinnt die Tour de France?

Es ist wirklich eng und schwer zu prognostizieren. Zumal ja nicht eingetreten ist, was erwartet worden ist: Dass Pogacar bei den Anstiegen in den Pyrenäen Vorteile hat aufgrund seiner Explosivität und dass Vingegaard Vorteile hat bei der Folge von langen Anstiegen in den Alpen. Ihre herausragenden Merkmale haben sie im direkten Duell nicht nutzen können, nur im Vergleich zur übrigen Konkurrenz, mit der sie regelrecht spielen. Beim Zeitfahren an diesem Dienstag (13.05 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, bei Eurosport und in der ARD/d. Red.) könnte es größere Abstände geben, so dass anschließend der Führende nur noch verteidigt und beim anderen am Hinterrad bleibt.