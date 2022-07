Tour de France : Rücksichtslos in der Hitze

Im Süden Frankreichs stöhnen die Menschen unter die Hitze. An manchen Stellen auf den Straßen schmilzt der Teer. Wer nicht muss, geht vor dem späten Abend nicht ins Freie. Wer sich aufs Rad setzt, weiß fortan, wie sich ein Baguette im Backofen fühlt.

Bestätigen können das jede Menge Profis, die am Sonntag bei 40 Grad Celsius im Schatten (den sie niemals fanden) auf der 15. Tour-Etappe von Rodez nach Carcassonne fuhren, 202 Kilometer in einem riesigen Backofen, gekühlt mit Massen von Wasser und Eis, so gut es ging, vorher und hinterher in Eiswesten gehüllt.