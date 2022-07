Frust bei Tour de France : Der Scherbenmann Primoz Roglic

Es hatte sich angedeutet, aber letztlich war die Nachricht doch überraschend. Dass Primoz Roglic nach der 14. Etappe der Tour de France aussteigt, dafür hatte nicht jeder Verständnis. Gut, der 32 Jahre alte Slowene, der als einer der Favoriten in die Frankreichrundfahrt gegangen war, lag in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von mehr als 33 Minuten nur auf Rang 21, aber im Kampf gegen Tadej Pogacar hätte sein Kapitän Jonas Vingegaard jeden Helfer gebraucht, und wenn auch nur zum Wasserholen.

Hat Roglic also seinen jungen Kollegen im Stich gelassen? Hatte er keine Lust mehr auf Helferdienste? Oder hatte er einfach genug von den Folgen einer Verletzung und dem täglichen Hinterherfahren, wo er sich doch ganz anderes vorgestellt hatte: einen Tour-Sieg nämlich. Seinen Ausstieg begründete Roglic auch damit, dass er seinen Start bei der Spanienrundfahrt, die am 19. August beginnt, nicht gefährden wolle. Er steuert dort auf seinen vierten Sieg zu.

Roglic ist gewohnt zu gewinnen

Roglic ist einer, der gewohnt ist, zu gewinnen. Solange es nicht die Tour de France ist. Die Radkarriere des Slowenen, der einst ein passabler Skispringer war, schwankt zwischen Triumph und Desaster. Triumphe feiert er überall. Für die Desaster sorgt die Tour de France. Es begann mit einer traumatischen Niederlage 2020. Roglic war auf Kurs gewesen, er hatte die Tour dominiert, bis am Tag vor der geplanten Triumphfahrt nach Paris alles in Scherben zerbrach.

Die vorletzte Etappe war ein 36 Kilometer langes Zeitfahren in den Vogesen mit Ziel auf der Planche des Belles Filles, mit einer schweren Steigung am Ende. Roglic startete mit einem Vorsprung von 57 Sekunden auf Pogacar, sein niederländisches Team Jumbo-Visma hatte den Champagner schon kalt gestellt. Was sollte dem exzellenten Zeitfahrer Roglic schon noch passieren. Aber dann raste Pogacar wie entfesselt dahin, fuhr Roglic aus dem Gelben Trikot und gewann die Tour. Roglic war der tragische Verlierer. Er hatte nicht zu Ende bringen können, was schon so sicher schien.

So stark war er zuvor gefahren. In den Pyrenäen hatte er sich das Gelbe Trikot geholt und es quer durch Frankreich im Zentralmassiv und in den Alpen verteidigt. Elf Tage fuhr er in Gelb. Und jetzt diese krachende Niederlage. Ein Desaster. Doch die nächsten Triumphe ließen nicht lange auf sich warten. Der krachenden Niederlage in den Vogesen ließ er seinen zweiten Sieg bei der Spanienrundfahrt folgen, und dann gewann er auch seinen ersten Klassiker, das in den Oktober verlegte Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Brillante Ergebnisse allesamt. Und natürlich zählte Roglic bei der Tour 2021 wieder zum engen Kreis der Favoriten, stürzte aber schon auf der dritten Etappe schwer und musste nach der achten aufgeben. Das nächste Desaster. Die Tour hatte ihm diesmal nicht am vorletzten Tag eine lange Nase gezeigt, sondern ihn schon früher abgeworfen. Wieder gewann Pogacar. Zweiter wurde Vingegaard. Wieder schüttelte sich Roglic einmal kurz und machte sich dann auf den Weg zu weiteren Triumphen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann er – wie zum Hohn – das Zeitfahren, und auch die Spanienrundfahrt gewann er wieder.

In diesem Sommer nun also der nächste Anlauf, sich mit der Tour zu versöhnen. Diesmal musste sich Roglic die Kapitänsrolle bei Jumbo-Visma mit Vingegaard teilen, das Rennen sollte zeigen, wer der Stärkere ist. „Der Tour-Sieg ist etwas, das ich noch nicht erreicht habe“, sagte er vor dem Start. „Er ist ein großes Ziel.“ Start frei – und wieder erwischte es Roglic. Er stürzte auf der fünften Etappe, kugelte sich die Schulter aus, renkte sie sich auf dem Klappstuhl eines Zuschauers eigenhändig wieder ein und fuhr weiter.

Seine Sturzanfälligkeit hat nicht immer mit Pech zu tun, sondern auch mit einer riskanten Fahrweise, die der deutsche Profi Maximilian Schachmann während dieser Tour, die an diesem Freitag (13.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, bei ARD one und Eurosport) in die 19. Etappe startet, öffentlich kritisierte. Roglic jedenfalls fuhr weiter, bald nur noch als Edelhelfer für Vingegaard, der sich als stärker erwiesen hatte. Für seinen Kapitän leistete Roglic noch einen spektakulären Hilfsdienst, als er gemeinsam mit dem Dänen auf der elften Etappe vor dem Anstieg zum Galibier Pogacar angriff, was dazu führte, dass Vingegaard am Schlussanstieg zum Col du Granon das Gelbe Trikot und einen Vorsprung von 2:22 Minuten auf Pogacar herausfahren konnte.

Wer Roglic im Ziel dieser Etappe gesehen hat, erschrak. Er schien mit seinen Kräften vollkommen am Ende, er kollabierte schier. Es war keine Frage, er hatte für Vingegaard alles gegeben, was er noch hatte. Er quälte sich noch durch ein paar Etappen und stieg dann aus. Vingegaard fuhr weiter in Gelb Richtung Paris, Roglic fuhr nach Hause. Bloß weg von der Tour. Von diesem neuerlichen Desaster.

Vermutlich hin zum nächsten Triumph. Es spricht nicht wenig dafür, dass Roglic zum vierten Mal die Spanienrundfahrt gewinnen wird. Das ist aller Ehren wert, aber die Vuelta ist nicht die Tour de France. Ob die Frankreichrundfahrt letztlich eine Nummer zu groß für Roglic ist? Oder ob er noch einmal die Kurve bekommt? Im nächsten Jahr wird er es wieder versuchen. „Radsport ist Hingabe, Opfer und harte Arbeit“, sagt er. „Und die Bereitschaft, immer weiterzukämpfen.“