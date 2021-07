Tour de France : Pogacar, der Allesgewinner

Aktualisiert am

Titelverteidiger Tadej Pogacar stürmt bei der Bergankunft in Luz Ardiden zu seinem dritten Tagessieg. Das Gelbe Trikot ist ihm kaum noch zu nehmen und auch das Bergtrikot gehört nun ihm.

Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar steht bei der 108. Tour de France kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Der 22-Jährige feierte am Donnerstag bei der letzten Bergankunft in den Pyrenäen nach 129,7 Kilometern von Pau nach Luz Ardiden seinen bereits dritten Tagessieg. Er ließ in der letzten Steigung seine Konkurrenten Jonas Vingegaard aus Dänemark und Richard Carapaz aus Ecuador hinter sich bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt und baute seinen Vorsprung im Kampf um das Gelbe Trikot weiter aus.

In der Gesamtwertung ist Pogacar der Sieg nur noch durch Sturz oder Defekt zu nehmen. Der Slowene liegt vor den letzten drei Etappen deutlich vor seinen beiden Verfolgern. Zudem übernahm der Kapitän vom UAE Team Emirates das Bergtrikot.

Am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass das Teamhotel der Mannschaft Bahrain Victorious wegen Doping-Verdachts am Vorabend von der Polizei durchsucht worden war. Das Team nahm geschlossen an der 18. Tour-Etappe teil.