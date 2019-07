Tour de France : Buchmanns Glanzstück am Tourmalet

Die Tour de France 2019, sie ist dreizehn Etappen lang ein Maskenball gewesen. Die Favoriten hielten sich bedeckt, geschützt von ihren Vasallen, gesteuert von ihren Sportlichen Leitern in den Begleitfahrzeugen. Sich aus Sturzzonen heraushalten, vorne fahren, den Überblick behalten, Ausreißer kontrollieren - und warten. Warten auf die entscheidenden Tage im Hochgebirge. Der erste stand am Samstag in den Pyrenäen auf dem Programm der 106. Frankreichrundfahrt.

Start in Tarbes, 117 Kilometer mit einer Bergankunft auf dem 2115 Meter hohen Tourmalet, einem Urgestein der Frankreich-Rundfahrt, das den Tour-Fahrern nun schon zum 82. Mal im Wege stand. Es war die kürzeste Etappe in diesem Jahr, aber kurz oder lang, das spielte nicht die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle spielte der Schlussanstieg. Die 19 Kilometer lange Auffahrt zum Tourmalet hat die unangenehme Eigenschaft, nach oben hin immer steiler zu werden. Auf den letzten drei Kilometern beträgt die Steigung rund zehn Prozent.

Als die Masken schließlich zum ersten Mal gefallen waren auf dem Weg hinauf zum legendären Gipfel vor zehntausenden Zuschauern, stand fest: Die Tour de France ist so offen wie nie in den vergangenen Jahren. Den Sieg holte sich der Franzose Thibaut Pinot als Erster einer Sechsergruppe, in der Emanuel Buchmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe auf eine hervorragenden vierten Platz fuhr. „Ich habe gehofft, dass es ungefähr so abläuft. Ich bin richtig zufrieden, ich hoffe, das geht in den nächsten Tagen so weiter“, sagte Buchmann. „Bis ich attackiert habe, war ich nie in Schwierigkeiten. Das ist schon ein sehr gutes Gefühl.“ Vorjahressieger Geraint Thomas vom Team Ineos verlor 36 Sekunden, was um so mehr schwerer wog, weil der Träger des Gelben Trikots, Julian Alaphilippe, auf den zweiten Platz fuhr und seine Führung in der Gesamtwertung ausbaute. Der Franzose überraschte wie schon beim Zeitfahren mit einer außerordentlichen Leistung, die ihm zuvor keiner zugetraut hätte.

Machtverhältnisse im Team verändern sich

Er war noch nie zuvor auf einer Hochgebirgsetappe mit guten Ergebnissen aufgefallen. Beendet sind die Träume auf einen Sieg oder einen Podiumsplatz für den Franzosen Romain Bardet, der mehr als zwölf Minuten verlor, und für den Kolumbianer Nairo Quintana, der das Tempo am Tourmalet auch nicht mitgehen konnte.

Im Team Ineos, ehemals Sky, könnte sich nach dieser Etappe ein Wechsel andeuten. Geraint Thomas blieb zwar auf Platz zwei der Gesamtwertung, sein Teamkollege, der junge Kolumbianer Egan Bernal, der in der Spitzengruppe mithalten konnte, machte den weitaus stärkeren Eindruck. Als Thomas kurz vor dem Ziel in Schwierigkeiten geriet, sprang ihm Bernal nicht zur Seite – ein sicheres Zeichen, dass sich die Machtverhältnisse im Team zu ändern beginnen. Das endgültige Klassement der Tour wird am Donnerstag, Freitag und Samstag auf drei schweren Alpenetappen gemacht.

Tour de France Die Ergebnisse im Überblick

Bei Kilometer 60 stand der erste Anstieg auf dem Tagesplan der Fahrer, der Col de Soulor, ein Berg der ersten Kategorie. Der Italiener Vincenzo Nibali, der Belgier Tim Wellens und der Franzose Elie Gesbert fuhren voraus, im Feld dahinter schlug das spanische Team Movistar ein enormes Tempo an, dem nicht nur schwere Jungs wie Roger Kluge, Sprinthelfer beim Team Lotto-Soudal, zum Opfer fielen. Auch Romain Bardet musste schon hier abreißen lassen. Ebenso wie der ehemalige polnische Weltmeister Mikal Kwiatkowski, einer der wichtigsten Helfer im Team Ineos, das die Tour seit Jahren nach Belieben kontrollierte. Würden seine Stars, Vorjahressieger Thomas und der Egan Bernal, deshalb in Schwierigkeiten geraten?

Die Antwort musste der Tourmalet liefern. Auf der Fahrt dorthin spannte sich der dreimalige Weltmeister Peter Sagan als Zugpferd vor das Feld, als Tempomacher in eigener Sache, um bei der nächsten Sprintwertung noch ein paar Punkte für das Grüne Trikot einzufahren – und die bergfesten Kollegen vom Team Bora-hansgrohe, Emanuel Buchmann und Patrick Konrad, in eine gute Position für den Schlussanstieg zu fahren. In der Verfolgung machte weiterhin Movistar das Tempo, mit vier Fahrern, dahinter das Team Ineos, mit ebenso vielen. Konrad hatte einen Defekt, verlor zwanzig Sekunden und konnte die Lücke nicht mehr schließen. Bora-hansgrohe blieb nur noch ein Trumpf: Emanuel Buchmann. Und der stach am Ende auf eindrucksvolle Weise. Dann konnte es beginnen, das Bergrennen über 19 Kilometer hinauf zum Tourmalet.

Mehr zum Thema 1/

Als erster fuhr der Franzose Romain Sicard in die Steigung, er hatte anderthalb Minuten Vorsprung vor dem Feld herausgefahren, eine Chance auf den Sieg würde er nicht haben, das war klar. Zehn Kilometer vor dem Ziel schluckte ihn das Verfolgerfeld. 500 Meter später fuhr der französische Meister Warren Barguil die erste ernstzunehmende Attacke, eine Tempoverschärfung, die weiter hinten für Chaos sorgte.

Quintana fiel aus der Gruppe, damit verabschiedete sich der Kolumbianer aus dem Kreis der Favoriten und von einem Spitzenplatz in der Gesamtwertung. Alaphilippe war die große Überraschung, er fuhr und fuhr auf einem Niveau, wie man es bisher in den Bergen nicht von ihm kannte und man es nicht für möglich gehalten hätte, meist am Hinterrad von Thomas. Dessen Team enttäuschte. Stattdessen Ineos dominierte die Mannschaft von Jumbo-Visma auf den letzen Kilometern - eine Zeitenwende? Und ein Franzose, der die Tour gewinnen kann? Julian Alaphilippe? Nach der ersten Hochgebirgsetappe dieser Tour scheint alles möglich.