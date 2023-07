Für mindestens zwei Radprofis ist die Tour de France nach den Stürzen kurz vor dem Ziel der vierten Etappe vorzeitig beendet. Der Spanier Luis Leon Sanchez erlitt nach Angaben seines Teams Astana Qazasqstan einen Bruch des linken Schlüsselbeins und wird an diesem Mittwoch nach Spanien zurückkehren. Dort werde sich der 39-Jährige einer Operation unterziehen, teilte seine Mannschaft am Dienstagabend mit.

Jakobsen kann wohl weitermachen

Auch der Italiener Jacopo Guarnieri kann die Tour laut seiner Lotto-Mannschaft nicht fortsetzen. Außer seinem Schlüsselbeinbruch erlitt der 35-Jährige auch noch kleinere Frakturen an drei Rippen sowie Hautabschürfungen. Auch er soll noch in dieser Woche operiert werden. Guarnieri ist Anfahrer für den Australier Caleb Ewen, der am Dienstag in Nogaro im Sprint Etappen-Zweiter wurde.

Bei einem der drei Stürze am Ende der Etappe kam auch der niederländische Europameister Fabio Jakobsen zu Fall. Der 27-Jährige erlitt Hautabschürfungen, konnte aber noch ins Ziel rollen. An diesem Mittwoch (13.05 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, in der ARD und bei Eurosport) startet das Klassement in die fünfte Etappe.

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus (Bocholt/Team Bahrain Victorious) wurde derweil nach seinem dritten Platz im Massensprint der vierten Etappe dreifach bestraft worden. Der 28-Jährige muss wegen Behinderung eines anderen Fahrers 500 Schweizer Franken (511 Euro) Geldbuße zahlen, zudem werden ihm alle 50 Klassement-Punkte für das Grüne Trikot des besten Sprinters abgezogen. Überdies erhält er 30 Sekunden Zeitstrafe für die Gesamtwertung.

Mehr zum Thema 1/

Laut Tour-Leitung hat Bauhaus 1,8 Kilometer vor dem Ziel der Etappe zwischen Dax und Nogaro am Dienstag auf dem Motorsportkurs Circuit Paul Armagnac einem Konkurrenten regelwidrig den Weg versperrt. Bauhaus war als Dritter hinter dem Etappensieger Jasper Philipsen (Belgien/Alpecin-Deceuninck) und dem Australier Ewan (Lotto Dstny) über die Linie gesprintet. Zurückversetzt wurde Bauhaus nicht.