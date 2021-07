Radsport-Klassiker : Roglic und Van der Poel steigen aus Tour de France aus

Der Vorjahreszweite Primoz Roglic ist nach der ersten Alpen-Etappe aus der Tour de France ausgestiegen. Das teilte sein Rennstall Jumbo-Visma am Sonntagmorgen mit. „Es hat einfach keinen Sinn mehr gehabt. Ich habe es versucht, aber die Schmerzen waren einfach zu groß“, sagte der Slowene. Der 31-Jährige war bereits am Samstag mit etwa 35 Minuten Rückstand auf Tagessieger Dylan Teuns ins Ziel in Le Grand-Bornand gekommen.

Roglic galt als Top-Favorit auf den Gesamtsieg, war allerdings auf der dritten Etappe schwer gestürzt. Dabei hatte der Vuelta-Sieger eine Steißbeinprellung sowie große Schürfwunden am ganzen Körper erlitten.

„Ich habe nur versucht durchzukommen, habe gar nicht mehr auf Paris geschaut. Nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, dass es mich nirgendwohin führt. Eine schwere Rundfahrt ist momentan zu viel für meinen Körper“, erklärte Roglic und kündigte an, sich neue Ziele zu setzen. Ob Roglic wie geplant bei den Olympischen Spielen startet, ist derzeit aber noch offen.

Wenig später war die 108. Tour de France um eine weitere Attraktion ärmer. Der Niederländer Mathieu van der Poel, der sechs Tage lang das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trug, trat zur neunten Etappe am Sonntag in den Alpen nicht mehr an. Der 26-Jährige vom Team Alpecin-Fenix will sich stattdessen gezielt auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. Dort peilt er eine Medaille auf dem Mountainbike an.

„Es war eine Traumwoche für das Team und mich. Wir hatten das Gelbe Trikot für sechs Tage. Wir können sehr stolz sein“, sagte van der Poel: „Es ist aber in meinem besten Interesse, dass ich jetzt aussteige und mich auf Olympia konzentriere.“

Tour-Debütant van der Poel, der Enkel der französischen Rad-Legende Raymond Poulidor, hatte das Maillot jaune mit dem Etappensieg an der Mur-de-Bretagne erobert. Erst auf der ersten Alpenetappe am Samstag verlor er Gelb an Titelverteidiger Tadej Pogacar. „Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr Paris erreiche“, sagte van der Poel.