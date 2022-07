Russischer Radprofi bei Tour : Keine Fragen zum Krieg

Aktualisiert am

Mit stark radelnden, aber schweigsamen Führungskräften bei der Tour de France haben sie beim Team Bora-hansgrohe Erfahrung. Schon der Schwabe Emanuel Buchmann ließ lieber Leistung sprechen. Alexander Wlassow aber ist in Sachen Verschwiegenheit noch einmal eine Steigerung. Der Russe, erzählen einige im Team, sei zwar stets freundlich, spreche aber nicht mehr als unbedingt notwendig. „Ich habe noch nie einen Rennfahrer erlebt, der so in sich ruht“, sagte der Sportliche Leiter Rolf Aldag, der sich seit Jahrzehnten im Profi-Radsport bewegt, der F.A.Z.

Wlassow hat seit seiner Ankunft zu Jahresbeginn konstant starke Arbeitsproben abgeliefert. „Wenn Alex bei der Tour auf dem Niveau fährt, von dem wir ausgehen, hat er eine faire Chance, weit vorne zu landen. Nicht nur vom Grundniveau, dass er mitfahren kann, sondern auch dass er in der Lage sein wird zu agieren“, sagt Aldag. Die Rolle als alleiniger Kapitän mit einer Mannschaft im Rücken, die bewusst keinen klassischen Sprinter nominiert hat, sondern sich vorwiegend auf Wlassows ­Klassement-Ambitionen konzentriert, habe er sich „ganz klar verdient“, so Aldag.