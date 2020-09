Tour de France : Raketen, die verglühen werden?

Wer die Tour de France gewinnen will, muss physisch und mental immens stark sein. Muss alle möglichen Rennsituationen schon erlebt und gemeistert haben. Muss eine charismatische Führungsfigur sein, für die sich die Helfer gerne schinden. Muss angetrieben werden von einem in jahrelangem Training aufgebrezelten Motor. Dies waren lange Gewissheiten im Radsport, die zuletzt peu à peu erodiert sind und sich im vergangenen Sommer in Luft aufgelöst haben.

Als Egan Bernal auf den Champs-Élysées vom obersten Podestplatz winkte, war er nicht nur der erste Tour-Sieger aus Kolumbien, sondern mit 22 Jahren der jüngste in 110 Jahren Frankreich-Rundfahrt. Mit 22 die Tour gewinnen? Das galt lange als unmöglich. Mentale und körperliche Extraklasse braucht man dazu auch heute noch. Doch Erfahrung, Charisma und jahrelanges Grundlagentraining sind keine zwingend erforderlichen Grundzutaten mehr. Eine junge Generation hat das Peloton erreicht, die sich um die traditionellen Überzeugungen nicht schert. Bernal – der Vorjahressieger vom Team Ineos, auch in diesem Jahr bisher aussichtsreich im Rennen – steht an der Spitze der Entwicklung. Aber längst haben sich weitere junge Radprofis auf den Weg gemacht.

Zwischenstation auf dem Weg nach oben

Tadej Pogacar zum Beispiel. Der Slowene verblüffte bei der Vuelta a España im vorigen Jahr mit drei Tagessiegen und Gesamtplatz drei. Es war seine erste dreiwöchige Landesrundfahrt, mit 20 Jahren. Nun, mit 21, hat Pogacar (Team UAE) am Dienstag bei der Tour eine weitere Kostprobe seines Könnens gegeben, als er beim Schlussanstieg zur Skistation Orcières-Merlette aus der Gruppe der versammelten Favoriten Zweiter wurde und auf Gesamtrang fünf vorstieß. Das Weiße Trikot, früher das höchste Ziel für Tour-Nachwuchsfahrer, ist für einen wie Pogacar nur ein Souvenir an der Zwischenstation auf dem Weg nach ganz oben. Das Team EF Cycling beschäftigt zwei weitere junge Kolumbianer, die nicht Lehrlinge, sondern Hoffnungsträger sind: den 23-jährigen Sergio Higuita und Daniel Martínez, der unlängst mit 24 Jahren gegen die versammelte Elite die Dauphiné-Rundfahrt gewann.

Wie ist es möglich, dass jemand aus dem Juniorenalter heraus direkt in der Weltklasse mitmischt? „Der Radsport an sich, aber auch die Jugendarbeit ist in den vergangenen Jahren in großen Schritten immer professioneller geworden“, sagt der 28-jährige Nikias Arndt, Tour-Teilnehmer in Diensten der Equipe Sunweb. In seiner Jugendzeit sei es vor allem darum gegangen, „Substanz aufzubauen und den Motor zu stärken“, erzählt der Norddeutsche. Das hat sich geändert, seit auch die Nachwuchsfahrer in den Genuss von individueller Trainingssteuerung, umfassender Ernährungsberatung und Detailarbeit an der Aerodynamik kommen. Einige Teams, wie beispielsweise die mit deutscher Lizenz radelnde Formation Sunweb, investieren seit Jahren in eigene Nachwuchsprogramme.

Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) nimmt mit 23 Jahren an seiner zweiten Tour de France teil. Selbst er kann sich an Jugendzeiten erinnern, in denen „ich ohne Watt- und Herzfrequenzmesser durch die Gegend gefahren bin“. Es ist noch nicht lange her, da erschöpfte sich die Kommunikation zwischen Team und Fahrer darin: Männer, am Wochenende ist Radrennen, kommt bitte fit und gut vorbereitet. Wer in Deutschland als junger Rennfahrer in den Fokus der Profiteams radeln wollte, machte das über Fleiß. Über das endlose Schrubben von Kilometern vornehmlich in Eigenregie. „Ich war unsicher, angepasst und habe mich gerne führen lassen“, erinnert sich Arndt an seine Profi-Anfänge: „Da gab es zudem eine klare Hackordnung, im Team und in den Rennen. Heute kommen die jungen Kerle hoch und haben sofort klare Vorstellungen und Ansprüche.“ Ein Kulturwandel.

Schon in jungen Jahren gewöhnen sie sich heutzutage auch an das Profi-Leben fern von daheim mit der Abfolge aus Trainingsblöcken, (Höhen-)Trainingslagern und Renneinsätzen inklusive permanenten Leistungsdrucks. Sie sind also früher reif, werden zur Reife getrieben. „Man kann nicht absehen, wohin es führt, wenn der Aufbau nicht richtig ist und man junge Fahrer schon frühzeitig mehrere dreiwöchige Rundfahrten fahren lässt. Wenn man dem jungen Körper mit Anfang 20 so viel abverlangt wie mit Ende 20, wenn der Körper auf dem Höhepunkt seiner Belastbarkeit und Ausdauerfähigkeit ist“, sagt Dan Lorang, Trainer bei Bora-hansgrohe. In der Szene glauben viele, dass Rennfahrer wie Bernal und Pogacar zwar früh Höchstleistungen produzieren können, ihre Karrieren aber weitaus kürzer sein werden, sie verglühen werden. Lorang glaubt, dass beispielsweise die Kolumbianer, die den Fahrermarkt mit Talenten überschwemmen, gar nicht bis Mitte 30 Karriere machen wollten, so wie es der europäischen Sportkultur entspricht. Auch Kämna spricht von „einer Art Verschiebung“, so dass Rennfahrer viel früher den Peak ihrer Leistungsfähigkeit erreichen.

Bora-hansgrohe will auf diese Entwicklung nicht reagieren. „Wir verfolgen das Konzept eines langfristigen Aufbaus, auch wenn wir sehen, dass eine hohe Leistungsstärke schon früher möglich wäre“, sagt Coach Lorang. So habe Emanuel Buchmann, Vorjahresvierter bei der Tour, mit 27 Jahren den Peak noch nicht erreicht.

Ungewiss ist auch, wie die Shootingstars reagieren, wenn sie nicht mehr Sternstunde an Sternstunde reihen. Wenn der Erfolg auf dem Rad und der Trubel um die eigene Person nach ersten, frühen Erfolgen nachlassen. Sind sie gefestigt genug, um das zu überstehen? Zweifel sind angebracht, wenn man Remco Evenepoel zuhört, der das radsportverrückte Belgien in seinen Bann gezogen hat. Mit 20 Jahren hat er in dieser Saison alle drei Rundfahrten gewonnen (!), an denen er teilnahm – ehe er sich bei einem Sturz schwer verletzte. „Manchmal ist es schwierig, ich selbst zu sein. Es ist gut, dass alle Leute über mich reden, weil ich Erfolg auf dem Rad habe“, sagt Evenepoel: „So ist es nicht schlecht, ich zu sein, aber manchmal ist es hart.“