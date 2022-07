Liebe und Leiden in Alpe d’Huez : Der Gipfel der Tour de France

Es mag steilere und schwierigere Anstiege geben. Der Mythos Radsport aber wird nirgendwo so gelebt wie in Alpe d’Huez. Eine Ausfahrt in die Herzkammer der Tour de France.

Das Schlimmste an Alpe d’Huez, hat Greg Lemond, der Toursieger von 1986, einmal gesagt, seien die letzten Kilometer, bevor Absperrgitter Fahrer und Fans voneinander trennen. Es sei eine Fahrt durch Spießruten, durch tobende, enthemmte, völlig durchgedrehte Fans. Sein unerschrockener Kollege Bernard Hinault, der die Frankreich-Rundfahrt fünfmal gewann, erklärte ihm bei der Tour 1986, bevor beide Hand in Hand als Erste über die Ziellinie rollten, wie man durch diesen Rad-Mob hindurchfahren muss: „Schnurgerade, mit bösem Blick und zusammengepresstem Kiefer. Dann weichen die Leute im letzten Moment zurück.“ Dem zweifelnden Lemond gab er schließlich einen weiteren guten Rat: „Bleib einfach hinter mir.“

Erik und Tom, denen man ansieht, dass die Sonnencreme schon ausgegangen ist, im Gegensatz zum Biervorrat, stehen auf einem schmalen Grasstreifen vor ihren Zelten. Den Platz in Kurve 15 teilen sie sich mit weiteren Niederländern und einer Handvoll Norwegern. Überall hängen Flaggen, beatlastige Musik dröhnt. Am Samstag schon haben sie den Platz ergattert, fünf Tage vor dem großen Tag. Seitdem wohnen die beiden Radsport-Enthusiasten in der Kurve, rücken ihre Klappstühle mal in die Sonne und mal in den Schatten. Sie hätten auf ein paar Campingutensilien verzichten müssen vor der Abfahrt, weil die 720 Bierdosen so viel Platz im Auto eingenommen haben. Sie wollen die Dosen nun, erzählt Tom, etwas rationieren, sonst reiche es nicht mehr für den großen Tag.