Es ist ein paar Tage her, da bin ich zwar nicht die Tour de France gefahren, sondern nur die Deutschland-Tour. Genau genommen ist es fast zwanzig Jahre her, und es war auch nicht die richtige Deutschland-Tour, sondern die Deutschland-Tour für Amateur- oder besser für Freizeitfahrer, die der richtigen Tour damals immer einen Tag auf leicht verkürzten Originalstrecken vorausfuhr und zu der man sich gegen eine ordentliche Gebühr anmelden konnte, für eine Etappe oder für die ganze Woche.

Ich fuhr die ganze Woche und das in einem richtigen Team. Ein Radhersteller hatte die Idee gehabt, ein Presseteam zu organisieren und ein paar Journalisten einzuladen (damals, Schande über uns, haben wir solche Einladungen noch dankend angenommen). Und so kam es, dass ich mich plötzlich wie ein Profi fühlen durfte.

Was man alles lernen kann

Wir bekamen Rennräder angepasst, bekamen Helme, Trikots, Hosen, Regenjacken, Radschuhe, das volle Programm. Wir hatten einen Teambus, einen Masseur, einen Mechaniker, und wir hatten einen eindrucksvollen Teamkapitän, der die sieben Tage, so viele waren es, wenn ich mich recht erinnere, an unserer Seite radelte, er war Waliser und Duathlonweltmeister, er fuhr Rennrad wie von einem anderen Stern.

Jeden Morgen hatten wir im Bus eine Teambesprechung, bei der es weniger um Strategien für Siege als um Ratschläge fürs Überleben ging. Als das Rennen los ging, begann es zu regnen und es regnete sieben Tage lang, auch als wir in Österreich eine fürchterliche Bergetappe fuhren, welche die meisten von uns im Besenwagen beendeten. In Karlsruhe absolvierten wir ein Einzelzeitfahren und erfuhren, welche Höllenqual das ist. Es war eine schreckliche Woche, es war eine großartige Woche.

Seither weiß ich, was ein Radrennen ist, wie es sich anfühlt. Ich höre noch das schrille Scheppern, wenn ein paar superehrgeizige Deppen auf nasser Piste in einer Abfahrt für einen Massensturz sorgen. Ich lernte, wie wichtig es ist, in die richtige Gruppe zu kommen, sich am Anfang nicht abhängen zu lassen. Ich danke noch heute unserem walisischen Radgott, der uns auf den ersten Kilometern ein, zwei giftige Rampen hinaufgeschoben hat, damit wir den Anschluss hielten. Er hat uns den Tag gerettet, gefühlt das Leben.

Ich habe gelernt, wohin Selbstüberschätzung führen kann, als ich einmal einen Kilometer vor dem Ziel aus der Gruppe hinausfuhr für einen triumphalen Solosieg und 500 Meter später vom kompletten Feld überrollt wurde. Und was ich bis heute nicht verlernt habe, wenn ich die Etappen der Tour verfolge, ist die grenzenlose Hochachtung vor dem, was die Rennfahrer leisten, die allermeisten jedenfalls, jene, die ohne Sondertreibstoff unterwegs sind. Chapeau!