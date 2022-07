Rutsch bei der Tour de France : „Es ist die Frage, ob so etwas notwendig ist“

Jonas Rutsch berichtet an dieser Stelle regelmäßig über seinen Start bei der Tour de France. Vor dem Finale gibt er einen Einblick in den Wahnsinn der Pyrenäen-Etappen und warum die Strecken zu einem großen Risiko werden können.

Tag 22: Der Donnerstag in den Pyrenäen war noch mal ganz besonders brutal. Bis dahin war es eigentlich gegangen. Aber am Donnerstag bin ich nach 50 Kilometern mit van Aert in einer kleinen Welle in eine Fluchtgruppe vorgefahren vor dem ersten Berg und, boah, da habe ich mir anscheinend total den Zahn gezogen, weil ich einfach zu sehr in den roten Bereich gegangen bin. Wir hatten aus der Mannschaft schon zwei Leute vorne, und ich hatte darauf gehofft, dass ich die ein bisschen unterstützen kann und dass die hinten uns vielleicht fahren lassen, weil kein Team daran Interesse hätte, uns zurückzuholen. Aber dem war nicht so.

Quick-Step ist hinterher gefahren wie die Teufel. Dann hatten wir letztlich unten am Anstieg nur 30 Sekunden. Das war nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, wir fahren mit einem Polster von zwei Minuten in den Anstieg, dann machst du für die beiden deine Arbeit und dann wirst du irgendwann zurückfallen und dann sammelt sich hinten eine Gruppe und du fährst weiter mit den anderen Leuten, die ihre Arbeit erledigt haben.

Aber so gab es dann eine große Explosion in der Gruppe. Irgendwann bin ich von der Gruppe mit dem Gelben Trikot eingeholt worden, mit den ganzen Favoriten fürs Gesamtklassement. Ich habe mich kurz drangehängt, konnte aber auch nicht lange mitfahren, vielleicht drei Kilometer, weil ich mich richtig ins Laktat geschossen hatte davor.

Dann musste ich erst mal eine Gruppe finden, mit der ich die Etappe zu Ende fahren konnte. Die habe ich gefunden, dann war’s auch besser, aber dieser erste Berg, der hat richtig weh getan. Ich habe keine Ahnung, wie die Berge hießen, die dann noch kamen, ich wollte einfach nur noch ins Ziel. Auch die Abfahrten waren sehr schwierig, Straßen teilweise mit losen Steinen auf dem Asphalt. Man hat das ja auch gesehen beim Sturz von Pogacar.

Es ist die Frage, ob so etwas notwendig ist. Oder ob man da vielleicht woanders hinfahren könnte. Denn wenn man so am Anschlag oben auf einem Berg ankommt und dann muss man irgendwelche Viehtriebe runterfahren, ist das natürlich schwierig. Auf jeden Fall musste ich mich auf der Abfahrt voll konzentrieren, konnte aber irgendwann wieder einen Rhythmus finden.

Am schlimmsten war der zweite Berg, der war grausam und unrhythmisch. Ultrasteil, dann mal wieder flach, dann wieder ultrasteil. Ich war echt froh, als ich im Ziel war, aber dann ging es noch weiter. Wir mussten noch den Berg runter fahren zu den Bussen, mit einer Trillerpfeife im Mund. Das ist wirklich gefährlich mit den ganzen Fans, die auf dem Rad anreisen und dann mit einem da runterfahren, manche sind total übermotiviert. Das ist nicht so ohne. Da kann auch noch ein Sturz passieren nach dem Rennen.